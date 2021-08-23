"البطل فينيسيوس".. أنقذ ريال مدريد مرتين وقاده لنقطة غالية

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أحرز غاريث بيل هدفه الأول في حوالي عامين مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، فيما خطف زميله البديل فينيسيوس جونيور الأضواء بتسجيل هدفين قرب النهاية، ليتعادل الفريق 3-3 في ضيافة ليفانتي بمباراة مثيرة، الأحد.

وبدأ الفريق الملكي بقوة بعدما سجل بيل في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة كريم بنزيمة، واقترب من إضافة هدف آخر من ركلة حرة مرت بجوار المرمى، وسط سيطرة من فريق المدرب كارلو أنشيلوتي على الشوط الأول.

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لكن ريال وجد نفسه متأخرا 1-2 في وقت مبكر من الشوط الثاني بعد انتفاضة هائلة في أداء ليفانتي، الذي كان يخوض مباراته الأولى أمام مشجعيه في ملعبه بعد الإصلاحات.

وسجل روجر مارتي مهاجم ليفانتي في شباك الحارس تيبو كورتوا، ليتعادل في أول دقيقة بعد الاستراحة، قبل أن يسجل زميله خوسيه كامبانيا الهدف الثاني لأصحاب الأرض بتسديدة رائعة في الدقيقة 57.

وأخرج أنشيلوتي الثلاثي بيل وإيدن هازارد وإيسكو بعد الهدف بوقت قصير، وترك البديل فينيسيوس بصمة سريعة وصنع الفارق وأدرك التعادل في الدقيقة 73 بعدما انفرد بالمرمى إثر تسديدة رائعة من كاسيميرو.

واستعاد ليفانتي التقدم مجددا في الدقيقة 79 بواسطة روجر بيير من ركلة حرة، واقترب من تسجيل الهدف الرائع عن طريق أليخاندرو كانتيرو بعد هجمة مرتدة سريعة.

لكن فينيسيوس أنقذ ريال مجددا وتعادل في الدقيقة 85 بتسديدة مذهلة من زاوية ضيقة، اصطدمت بالقائم ودخلت المرمى.

وزادت الإثارة بعد طرد أيتور فرنانديز حارس ليفانتي بسبب منع الكرة بيده خارج منطقة الجزاء لإيقاف هجمة مرتدة سريعة، ليتولى المدافع روبن فيزو حراسة المرمى، لكنه لم يتعرض لأي اختبار.