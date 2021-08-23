أنشيلوتي غاضبا: لا أجد تفسيرا لذلك

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أبدى المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي غضبه بعد تعادل فريقه 3-3 أمام مضيفه ليفانتي، الأحد، في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني.

وعلّق المدرب الإيطالي على تراجع أداء لاعبيه بعد الاستراحة، قائلا: "فرضنا سيطرتنا بشكل كامل لكننا لعبنا بشكل ضعيف في الشوط الثاني. هذا أمر لا تتوقعه من ريال مدريد. لقد أهدرنا نقطتين".

وأضاف أنشيلوتي: "من الصعب تفسير ذلك. أبلغت اللاعبين أن التفاصيل الصغيرة يمكن أن تكلفنا المباراة وهذا ما حدث".

وتابع المدير الفني العائد إلى ريال مدريد مجددا: "نخرج من هنا بشعور سيئ، لأنه كان ينبغي أن نخرج بأكثر من نقطة بعد أدائنا الرائع في الشوط الأول".

وتأرجحت المباراة أكثر من مرة ما بين تقدم فريق العاصمة الإسبانية بهدف نظيف ثم تأخره 1-2، ثم تعادله وتأخره 2-3، وأخيرا تعادله مجددا.

وتألق البديل فينيسيوس جونيور عندما تعادل لريال مدريد مرتين في الشوط الثاني، منقذا الفريق الملكي من خسارة بدت وشيكة في مباراة مثيرة.