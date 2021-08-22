هل ينضم ميسي إلى فريق بيكهام الاميركي؟

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كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية عن مباحثات بين النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام، مالك فريق إنتر ميامي الأميركي بالشراكة حاليا، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وذكرت الصحيفة أن تلك المباحثات جرت عندما اشترى ميسي شقة في ميامي بمبلغ نحو (7 ملايين دولار)، وأعرب خلالها عن رغبته في اللعب مستقبلا في الدوري الأميركي.

وعلق الشريك جورجي ماس، “أشعر بتفاؤل كبير في قدوم ميسي للعب معنا بعد انتهاء تجربته في سان جيرمان لأنني أعتقد أن مجيئه للدوري الأمريكي سيكمل مسيرة أفضل لاعب في جيلنا ويتناسب مع طموحاتنا كمالكين في بناء فريق من طراز عالمي”. وأضاف، “أنا وديفيد نعمل بجهد كبير ولدينا طموح بجلب ميسي، أفضل لاعب في العالم على مر التاريخ”.

وفاز فريق إنتر ميامي على ضيفه تورنتو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الدوري الأمريكي “MLS”، بحضور بيكهام وابنه روميو.

(روسيا اليوم)