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برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس

20
AUGUST
2021
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نجح فريق برشلونة الإكوادوري في التأهل إلى نصف نهائي بطولة "كوبا ليبرتادوريس" الأميركية الجنوبية على حساب فريق فلومنينسي البرازيلي.
 
وجاء تأهل برشلونة الإكوادوري لنصف نهائي أهم بطولة كروية للأندية في أميركا اللاتينية عقب تعادله مع الفريق البرازيلي ذهابا وإيابا، بأفضلية الأهداف المسجلة على أرض الخصم.
 
فقد تعادل برشلونة مع فلومنينسي بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت على أرضه في غواياكيل، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
 
وافتتح الأوروغوياني غونسالو ماسترياني التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 73، قبل معادلة فريد في الوقت بدل الضائع وتحديدا في الدقيقة 98 من المباراة.
 
وكان الفريقان تعادلا ذهابا على أرض فلومنينسي بهدفين لكل منهما.
 
وبذلك يكون برشلونة الإكوادوري قد كسر الهيمنة البرازيلية في الدور نصف النهائي لبطولة كوبا ليبرتادوريس، حيث سيكون الفريق الوحيد غير البرازيلي في هذا الدور، بعد أن تأهلت فرق بالميراس وأتلتيكو مينيرو وفلامنغو إلى نصف النهائي.
 
وسيواجه برشلونة الإكوادوري في الدور قبل النهائي، فريق فلامنغو، بطل نسخة عام 2019، بينما سيواجه أتلتيكو مينيرو مواطنه بالميراس في الدور نفسه.
 
وسبق لبرشلونة أن تأهل إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس مرتين في العامين 1990 و1998، غير أنه لم ينجح في إحراز اللقب القاري.
 
يشار إلى أن فريق إنديبندينتي الأرجنتيني يحمل الرقم القياسي بعدد ألقاب هذه المسابقة، بواقع 7 مرات، متفوقا على مواطنه "بوكا جونيورز"، الذي حاز عليه 6 مرات، وبينيارول الأوروغوياني الذي فاز به 5 مرات.
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