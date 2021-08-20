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تايشمان تصعق أوساكا في بطولة سينسناتي المفتوحة

20
AUGUST
2021
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ارتكبت نعومي أوساكا العديد من الأخطاء لتخسر أمام ييل تايشمان بنتيجة 3-6 و6-3 و6-3 في الدور الثالث ببطولة سينسناتي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.
 
وحسمت المصنفة الثانية عالميا المجموعة الأولى لصالحها بسهولة وبدا أنها في طريقه للتغلب على اللاعبة السويسرية المشاركة ببطاقة دعوة.
 
لكن تايشمان المصنفة 76 عالميا استعادت تركيزها وانتصرت في المجموعة الثانية ومالت الكفة لصالحها في الشوط الرابع من المجموعة الفاصلة عندما خسرت أوساكا نقطتين متتاليتين إذ فشلت في تسديد الكرة لتصرخ في غضب.
 
واستمرت أخطاء اللاعبة الحاصلة على أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وارتكبت الخطأ السهل رقم 41 في نقطة حسم المباراة عندما ردت إرسال تايشمان خارج الملعب لتتأهل اللاعبة السويسرية إلى دور الثمانية.
 
وقالت تايشمان "أنا ارتجف الآن. إنها منافسة قوية وحاصلة على ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وأنا لم أكن مرشحة وهو ما يجعل الأمور سهلة قليلا. لكن يجب أن تبدأ بطريقة ما".
 
وتسعى أوساكا لاستعادة مستواها قبل انطلاق بطولة أميركا المفتوحة نهاية الشهر الحالي في نيويورك وهي البطولة التي نالت لقبها مرتين.
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