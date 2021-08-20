هل يصبح صلاح الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول؟

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أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن نادي ليفربول، بدأ مفاوضات التجديد مع محمد صلاح، لافتة إلى استعداد "الريدز" لمنح نجمه المصري، أجرا سيكون الأعلى في تاريخ النادي.

ويمتد عقد صلاح حتى صيف 2023، ويحصل على 200 ألف إسترليني أسبوعيا، إلا أن المدير الرياضي لليفربول مايكل إدواردز، يسعى لتمديد عقد النجم المصري حتى 2025.

ونقلت صحيفة "آس" عن موقع "ذا أثلتيك"، أن ليفربول يسعى لإبقاء صلاح بموجب العقد الجديد حتى يبلغ من العمر 33 عاما، وسيمنحه

راتبا قياسيا في تاريخ النادي.

وأكد تقرير الموقع الإنجليزي أن أجر صلاح الجديد سيتخطى ما يتقاضاه فيرغيل فان دايك، الذي يعد الأعلى أجرا في ليفربول حاليا، بـ220 ألف إسترليني.

وتناقلت جماهير ليفربول صورة صلاح التي نشرها وكيل أعماله مؤخرا، وبدأت "بفك شيفرة" المنشور، وتنبأت بالخبر المرتقب.

ونشر وكيل أعمال محمد صلاح، رامي عباس، صورة معلقة على حائط، يظهر بها صلاح محتفلا بقميص ليفربول، وكتب عليها عبارة "الأعجوبة".

وسارعت جماهير ليفربول بتداول الصورة، ليشير البعض أن المنشور يعني أن عباس اقترب أو توصل لاتفاق بشأن تجديد عقد النجم المصري.