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هل أُجبر إنتر ميلان على التخلي عن لوكاكو؟

19
AUGUST
2021
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توج إنتر ميلان بالدوري الإيطالي الموسم الماضي ليكسر سيطرة يوفنتوس على اللقب، لكن استمراره في حصد البطولات بات أمرا غير مضمون بعدما فقد نجمه الأول.
 
وافق "النيراتزوري" على رحيل مهاجمه البلجيكي العملاق روميلو لوكاكو هذا الصيف إلى تشلسي الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 115 مليون يورو متضمنة الحوافز والمكافآت، مما دفع البعض إلى الاعتقاد أن النادي "أُجبر على بيعه" تحت ضغوط مالية.
 
وبفقد إنتر أهم نجومه في موسم استعادة الدوري 2020-2021، عاد الشك يتسلل إلى مشجعيه ومتابعي الدوري الإيطالي حول قدرة الفريق الأزرق والأسود على الحفاظ على لقب "سكوديتو".
 
غير متوقع
 
ويرى غيوم ميلارد الصحفي الفرنسي في شبكة "يوروسبورت" الإخبارية الرياضية، أن رحيل لوكاكو عن إنتر كان غير متوقع بالمرة، بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع الفريق.
 
ويضيف الصحفي المتخصص في الكرة الإيطالية في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "كان لوكاكو مركز ثقل كبيرا لإنتر في الموسم الماضي، وتطور كثيرا تحت قيادة أنتونيو كونتي، لكن رحيله غير المتوقع مثل ضربة كبيرة للنادي اللومباردي".
 
وسجل لوكاكو 24 هدفا في الموسم الماضي، ولا يوجد لاعب سجل أكثر منه في الدوري الإيطالي سوى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي زاد عنه بخمسة أهداف.
 
لماذا باعه إنتر؟
 
بدا إنتر ميلان في حاجة ماسة إلى مهاجم كلاسيكي يقبع في منطقة الجزاء ويسجل الأهداف، ورغم نجاح لوكاكو في هذه المهمة فإنه رحل مع العرض الإنجليزي.
 
وقال ميلارد إن تعاقد إنتر مع المهاجم البوسني إدين دجيكو قادما من روما الإيطالي قد يعوض رحيل لوكاكو.
 
وتابع: "الوضع الاقتصادي غير الجيد لنادي إنتر دفعه لقبول العرض الذي لا يمكن رفضه من تشلسي. الحصول على 115 مليون يورو أمر يصعب رفضه".
 
وأنهى ميلارد: "رغم فوز إنتر بالملايين التي جناها من بيع لوكاكو، فإن خسارة المهاجم الذي ساهم في حسم لقب الموسم الماضي تظل مؤلمة للغاية".
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