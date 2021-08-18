ندوة للاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو

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استكمالا" للبرنامج الموضوع من قبل اللجنة الفنية في الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو لاقامة ندوات في جميع المناطق اللبنانية،أقامت لجنة الكيندا ندوة في نادي "جيم مانيا" (كفردبيان) شرح فيها المدرب باتريك بلعه فلسفة الكونغ فو والدرجات المتبعة والتي وضعها الماستر ميشال حاوي وأهمية متابعة التمارين خاصة" لما يعاني منه الجيل الجديد في هذه الظروف.

حضرت الندوة البطلتان الناشئتان منى البلعه و جاين البلعه سعيا من الاتحاد لاعطاء دور كبير وهام للشباب لصقل مواهبهم واعطاء النموذج الصالح للفئات الشابة .وأوضح المدرب بلعه في تقريره إلى أمانة السر "انه وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية والحياتية الصعية سيتابع ندواته في كل المناطق اللبنانية وبعد الشمال والبقاع وكسروان ستكون الوجهة نحو الشوف والجنوب" .