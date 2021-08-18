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كأس أمم إفريقيا.. 3 عرب أمام تحديات صعبة في الدور الأول

18
AUGUST
2021
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أوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية 2021، التي أقيمت الثلاثاء في ياوندي، مصر ضد نيجيريا، والجزائر حاملة اللقب مع كوت ديفوار، والمغرب أمام غانا، لتعد بمواجهات بارزة في الدور الأول.
 
وأسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة، حيث سيواجه المنتخب الكاميروني المضيف الفائز باللقب 5 مرات بوركينا فاسو في مباراة الافتتاح، ضمن منافسات المجموعة الأولى، في 9 يناير المقبل في ياوندي، التي تضم أيضا إثيوبيا والرأس الاخضر.
 
وتلعب السنغال في المجموعة الثانية إلى جانب كل من زيمبابوي وغينيا ومالاوي.
 
وجاء المغرب وغانا في المجموعة الثالثة التي ستضم أيضا جزر القمر والغابون.
 
أما مصر حاملة الرقم القياسي بعدد الانتصارات (7)، فستكون في الرابعة مع نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.
 
وتألفت المجموعة الخامسة من الجزائر البطلة، إضافة الى سييراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار، فيما تلعب تونس في المجموعة السادسة الأخيرة إلى جانب كل من مالي وموريتانيا وغامبيا.
 
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أقدم على تأجيل حفل سحب القرعة، الذي كان من المقرر إقامته في 25 يونيو الماضي على خلفية مشاكل لوجستية مرتبطة بفيروس كورونا، حيث تسببت الجائحة أيضا في تأجيل موعد البطولة القارية التي كانت مقررة في 2021، لتقام من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022.
 
وتوزعت المنتخبات الـ24 المشاركة في النهائيات على 6 مجموعات، على أن يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدور الثاني، ويرافقها أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.
 
وجاءت قرعة الدور الأول كالتالي:
 
المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر.
 
المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي.
 
المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الغابون.
 
المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو.
 
المجموعة الخامسة: الجزائر - سييراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار.
 
المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - غامبيا.
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