"800 ألف قميص لميسي في أسبوع".. باريس سان جرمان يعلق

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علق باريس سان جرمان الفرنسي على "الطفرة" التي حققها النادي في بيع القمصان، بعد التعاقد مع أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن باريس سان جرمان باع أكثر من 800 ألف قميص تحمل اسم ميسي، منذ طرحها للبيع، الأربعاء، محققا أرباحا اقتربت من 100 مليون يورو، وهو ما يعادل تقريبا أجر النجم الأرجنتيني خلال 3 سنوات.

إلا أن الإداري البارز في النادي فابيان أليغري، نفى بيع هذا العدد من القمصان خلال أسبوع.

وقال أليغري في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، الثلاثاء: "الحديث عن هذه الأرقام جنون".

ورغم أن المسؤول في النادي رفض الكشف عن العدد الحقيقي للقمصان المباعة باسم ميسي، فإنه أوضح: "نعم المبيعات ارتفعت بشكل ملحوظ، لكننا بعيدون جدا عن هذه الأرقام".

وتابع أليغري: "صفقة ميسي أجريت بسرعة كبيرة جدا وبشكل لم نتوقعه، لذا، نعم، نحن لا نزال نتمتع بالمرونة لكن علينا أن نأخذ في الاعتبار الوقت المستغرق في تصنيع هذه القمصان. نايكي وأديداس وبوما لديها جميعا نفس النهج فيما يتعلق بالإنتاج وعدد القمصان التي يتم طرحها في السوق. نحن لسنا سحرة".

ومن جهة أخرى، قال الإداري إن النادي ينوي طرح القميص الثالث أوائل سبتمبر المقبل، والرابع في أواخر يناير من العام المقبل، وذلك بعد طرح القميصين الأساسي والاحتياطي.