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اجتماع حاسم أخير يحدد مستقبل مبابي مع سان جرمان

17
AUGUST
2021
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الاثنين، عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مع نادي باريس سان جرمان.
 
وبعد أن أوضح كيليان مبابي أنه لا ينوي تجديد عقده مع باريس سان جرمان، الذي يعلم أن إبقاءه هذا الموسم، سيجعله يشهد رحيله في صفقة انتقال مجانية الصيف المقبل، أشارت "ماركا" إلى لقاء مهم هذا الأسبوع قد يحسم مصير اللاعب بالدوري الفرنسي.
 
ونقلت "ماركا" عن برنامج "إل شيرينجيتو" الشهير، أن مبابي سيجتمع هذا الأسبوع مع مسؤولين بارزين في النادي الفرنسي، ليتفاوض معهم 
 
ووفق الصحيفة المقرّبة من ريال مدريد، فإن النادي "الملكي" مستعد لدفع ما يقارب 150 مليون يورو للحصول على خدمات مبابي.
 
وبالنسبة لسان جرمان، فإن حصوله على مثل هذا المبلغ من صفقة انتقال مبابي، سيدعمه ماليا، وخصوصا بعد المبلغ الكبير الذي دفعه لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوفه.
 
وهناك مؤشرات تدل على أن مسيرة مبابي مع النادي الباريسي قد شارفت على النهاية، حيث تعرض اللاعب في مباراة الفريق السبت الماضي بملعب حديقة الأمراء مع ستراسبورغ، لصيحات استهجان من جانب الجمهور، كما غاب عن احتفال أعضاء الفريق بعيد ميلاد زميلهم الإسباني أندير هيريرا.
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