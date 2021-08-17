صفقة العمر.. هل يلحق رونالدو بميسي؟

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يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، يفكر في انتقال صادم جديد على غرار غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الصيف الجاري.

ويرتبط رونالدو بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2022، لكن وفقا لتقارير صحفية إيطالية، فإن ناديه لا يمانع في بيعه لقاء مبلغ متواضع هذا الصيف.

بركان رونالدو

ثارت أنباء رحيل رونالدو عن "السيدة العجوز" فجأة مثل البركان، فبات العديد من الأندية الأوروبية وجهة محتملة لأسطورة كرة القدم البرتغالي، صاحب الأرقام القياسية التي يصعب كسرها.

وأشارت صحيفة "كوريرو ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن رونالدو (36 عاما) عرض نفسه على مانشستر سيتي الإنجليزي لينتقل إلى صفوفه خلال الصيف الجاري.

لكن برنامج "إلشيرينغيتو" الإسباني الشهير المتخصص في شؤون كرة القدم، أشار إلى أن ريال مدريد يرغب في استعادة رونالدو بعد 3 سنوات من رحيله، إذا كان متاحا خلال سوق الانتقالات الجارية.

وحسب البرنامج، فإن المدير الفني للفريق الملكي كارلو أنشيلوتي طلب من إدارة ناديه الحصول على خدمات رونالدو، رغم تقدمه في السن.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن غرفة الملابس في ريال مدريد ترحب بعودة النجم البرتغالي إلى "سنتياغو برنابيو"، لكن يظل رئيس النادي فلورنتينو بيريز العقبة المحتملة في الصفقة.

الانتقال الحلم

وبعد نجاح باريس سان جرمان الفرنسي في ضم ميسي في صفقة انتقال حر من برشلونة الإسباني، تحدث البعض عن احتمالية حدوث "الانتقال الحلم" قريبا.

وتشبه الجماهير مشاهدة ميسي مع رونالدو في فريق واحد، بالجمع بين شخصيتين مثل "باتمان" و"سوبرمان" الأسطوريتين في فيلم سينمائي واحد.

وكشفت صحيفة "ديلي ريكورد" البريطانية عن سيناريو يمكن أن ينتهي بالانتقال الحلم الذي يضع رونالدو وميسي في الفريق ذاته، بعد أيام قليلة فقط من دون الحاجة للانتظار إلى الصيف المقبل.

الصحيفة أشارت إلى أن سان جرمان قد يخضع لضغط لاعبه كيليان مبابي ويتركه يرحل إلى صفوف ريال مدريد، ليتجه على الفور إلى رونالدو لتعويض رحيل الصاروخ الفرنسي الشاب.

رونالدو بات متحمسا للغاية للخروج من تورينو والبحث عن تحديات جديدة في بلد آخر، قبل أن يعلق الحذاء ويعلن نهاية مسيرته التاريخية، التي ستخلد قصة ليست لها مثيل في عالم كرة القدم.