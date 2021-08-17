بأقدام صلاح وليفاندوفسكي.. بدء موسم تحطيم الأرقام القياسية

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مع انطلاق بعض الدوريات الأوروبية كالدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" والدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" ودوري الدرجة الأولى الإسباني "الليغا"، عاد عدد من النجوم يثبتون جودتهم بأرقامهم وإحصاءاتهم.

وفي هذا الصدد، صار البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ والمصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول في نهاية هذا الأسبوع اللاعبين اللذين سجلا هدفًا واحدًا على الأقل خلال مباريات الجولة الأولى من الدوريات المحلية لأكثر من موسم متتالي.

وكان السبق لليفاندوفسكي، ففي (ق 42) من مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ أحرز هدف التعادل لصالح فريقه، وبهذا يسجل المهاجم البولندي في مباريات الجولة الأولى في آخر 7 مواسم من الدوري الألماني، وهو رقم قياسي في البوندسليغا.

وهز روبرت شباك هامبورغ في أول جولة من موسم (2015-2016)، وفيردر بريمن في موسم (2016-2017)، وباير ليفركوزن في موسم (2017-2018)، وهوفنهايم في موسم (2018-2019)، وهرتا برلين موسم (2019-2020)، وشالكة في الموسم الماضي (2020-2021) ومونشنغلادباخ هذا الموسم (2021-2022).

محمد صلاح

على الجانب الآخر حان دور محمد صلاح في اليوم التالي، السبت، حيث هز شباك فريق نورويتش سيتي في (ق 74) ليحسم اللقاء بانتصار ليفربول بثلاثية نظيفة.

وأحرز صلاح هذا الهدف بعدما مرر كرتين حاسمتين، واحدة إلى دييغو جوتا والأخرى إلى روبرتو فيرمينو.

وهكذا أصبح صلاح الملقب بالملك المصري أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل هدفًا في أول جولة خلال 5 مواسم متتالية.

وكان ضحايا مهاجم "الريدز" في أول جولة هم: واتفورد (2017-2018)، ووست هام يونايتد (2018-2019)، ونورويتش سيتي (2019-2020)، وليدز يونايتد (2020-2021) ونورويتش مرة أخرى هذا الموسم (2021-2022).

ولعب كلا اللاعبين بالكاد 90 دقيقة في مباراتي الجولة الأولى وحطما رقمًا قياسيًا، على أمل أن يقودا فريقيهما نحو مجد محلي وأوروبي في نهاية الموسم.