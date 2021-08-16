النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظّم رالي لبنان الدولي الـ 43 في ايلول

A + A -

ينظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) رالي لبنان الدولي الثالث والأربعين في 3 و4 و5 أيلول المقبل.ويندرج السباق في اطار الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات لعام 2021 بعد رالي قطر (كانون الثاني) ورالي الأردن(أيار).تبلغ المسافة الاجمالية للرالي 480.39 كلم منها 192.30 كلم طول المراحل الخاصة وعددها عشر (مرحلة استعراضية افتتاحية واحدة وتسع مراحل خاصة للسرعة) على مسار أسفلتي .وحُدّدت آخر مهلة للمشاركة في السباق عند الساعة الخامسة من عصر الخميس الواقع فيه 19 آب الجاري على ان يعمّم النادي المنظّم لائحة السائقين وملاحيهم اللبنانيين والعرب والأجانب وسياراتهم عند الساعة العاشرة من قبل ظهر الأثنين المقبل الواقع فيه 23 آب الجاري.وفي هذا الاطار،بدأ النادي المنظّم استعداداته المكثفة لتنظيم السباق الدولي.

وسيعمّم النادي المنظّم لاحقاً كافة المعلومات المتعلقة بالرالي عبر نشرات اعلامية دورية والترتيبات المتعلقة بالتغطية الاعلامية للرالي تبعاً لارشادات الاتحاد الدولي للسيارات(فيا) للوقاية من وباء "كورونا".