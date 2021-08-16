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معسكر تدريبي عن "بُعد" في كرة الطاولة

16
AUGUST
2021
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انتهت  خدمة المعسكر التدريبي "عن بُعد"(اون لاين)  التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة الطاولة للاتحادات الوطنية.  هذه الخدمة هي واحدة من أربع خدمات جزء من "برنامج المشاركة" 
 
الذي تسجّل الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة لحضورها.  أقيم هذا المعسكر التدريبي في الفترة الواقعة بين 10 إلى 14 آب الجاري  تحت إشراف خبير كرة الطاولة الدولي محمد عطوم. المدربان اللبنانيان الذين أداروا هذا المعسكر هما لارا كجه باشيان وأحمد حسين حرب.  وتولى تنسيق الدورات عضو الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة ومدير المنتخبات الوطنية وسام شيري.اما  لاعبات ولاعبي المنتخب اللبناني الذين شاركوا في المعسكر فهم ليتيسيا عازار، مريم الهبش، تاليا عازار، فاطمة دقدوقي، ياسمينا الهبش، بيسان شيري، حسن شبيب، سعد الهبش، محمد الهبش، عمران حريري، محمد بيروتي، بسام صفدية، رامز دقدوقي و احمد فحص. هذا المعسكر الافتراضي ،الذي كان متاحًا على منصة”  Pingprofy” ،وفّر فرصة مباشرة وفورية للتفاعل مع خبراء الاتحاد الدولي .وقدمت هذه الخدمة تجربة مماثلة لمعسكر التدريب في الموقع ، و سعت لتحسين مستوى اللعب التنافسي وتوجيه إنشاء نظام تطوير مثالي طويل الأجل للاعبين والمدربين.
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