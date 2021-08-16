اختتام دورة نادي برمانا بالتنس لقب الرجال لروي تابت والسيدات لماريا بريدي روني

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كنعان: اشكر كل من ساهم في انجاحها

احرز روي تابت لقب فردي الرجال وماريا بريدي لقب فردي السيدات لدورة برمانا السنوية المفتوحة بالتنس التي نظّمها النادي على ملاعب مدرسة برمانا العالية تحت اسم "كأس الأرز" وتحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة.وجاء النهائي حاشداً اذ حضر رئيس بلدية برمانا النقيب بيار الأشقر واعضاء المجلس البلدي،رئيس اتحاد المبارزة جهاد سلامة،نائب رئيس اتحاد التنس حسّان الداعوق، امين عام الاتحاد ريمون كتّورة،ممثل الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعضو مجلس ادارة النادي اللبناني للسيارات والسياحة عماد لحود،ريمون فغالي ممثلاً مدرسة برمانا العالية،مديرعام مجمّع هوليداي بيتش وممثل نادي هوليداي بيتش سابا مخلوف،جورج أشقر ووليد رزق وسامر رزق وهم من داعمي النادي،ممثلو الشركات الراعية،عائلة التنس ،رجال صحافة واعلام وعشاق اللعبة. ففي فئة الرجال ،نجح روي تابت في التفوّق على ربيع سليم مرة جديدة واحرز اللقب بفوزه بمجموعتين لصفر(6-3)(6-4).قادت المباراة الحكم حاملة الشارة الخضراء جوي خليل .وفي نهائي السيدات، اضافت ماريا بريدي لقباً جديداً بفوزها على جوان ماضي(6-2)(6-4).قاد المباراة الحكم حامل الشارة الخضراء ألكس كتّورة.

وفي ما يلي النتائج لكافة الفئات:

* الذكور :

- نهائي 10 سنوات وما دون : فاز غابريال غسطين على الياس أبو رحال (4-1) و(4-0).

- نهائي 12 سنة وما دون : فاز طارق الشعبي على رالف فرح (4-1) و(4-2).

- نهائي 16 سنة وما دون : فاز زاهي فرحات على مارك أسطفان (4-6) و(6-3) و(10-6).

- نهائي فردي الرجال : فاز روي تابت على ربيع سليم (6-3) و(6-4).

- نهائي القدامى 35 سنة وما فوق : فاز مروان دلال على بيتر بو عون (6-3) و(6-7) و(11-9).

- نهائي القدامى 45 سنة وما فوق : فاز بيتر بو عون على موسى فاخوري (6-1) و(6-0).

- نهائي القدامى 55 سنة وما فوق : فاز مارك كسرواني على موسى عطا (6-3) و(6-1).

- نهائي الزوجي المختلط : فاز أوليفر عبيد وباتريسيا عبيد على وسيم ماضي وجوان ماضي (6-0) و(6-1).

* الإناث :

- نهائي 10 سنوات وما دون : فازت صوفيا طبيب على هيفا طه الجندي بالتغيب.

- نهائي 12 سنة وما دون : فازت كارمن ماريا عازار على كايا شكيبان (4-1) و(4-0).

- نهائي 16 سنة وما دون : فازت ماريا بريدي على إيما لحود (6-0) و(6-0).

- نهائي فردي السيدات : فازت ماريا بريدي على جوان ماضي (6-2) و(6-4).

كلمة كنعان

وفي الختام ، اقيم حفل توزيع الكؤوس والجوائز العينية والمادية على الفائزين والفائزات واستهلّ بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء لبنان . والقى رئيس النادي المنظّم روني كنعان الكلمة التالية:

مرة جديدة نلتقي في الحفل الختامي لدورة نادي برمانا السنوية التي تقام تحت اسم "كأس الأرز" والتي دامت أكثر من عشرين يوماً .فمنذ أشهر كنا امام خيارين لا ثالث لهما:

-الخيار الأول عدم اقامة الدورة بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية على غرار العام الفائت الذي شهد الشلل التام ومنه القطاع الرياضي.

-الخيار الثاني اعادة الدورة على خارطة دورات التنس لعام 2021 بعدما حال وباء "كورونا" دون اقامتها العام الفائت.وقررت اللجنة الادارية للنادي السير بهذا الخيار لأن دورة برمانا من الدورات التي تلقى الاهتمام الكبير على كافة الأصعدة من مشاركة كثيفة الى الاهتمام الاعلامي الى التنظيم المميز كالعادة واهتمام عائلة اللعبة.

ومن الصعب جداً ان تغيب دورة برمانا عن خارطة الدورات في العام الحالي فاتكلنا على الله وعلى محبي النادي والمخلصين لبلدة برمانا التي يحمل نادينا اسمها.

أود ان أشكر كل من ساهم في انجاح هذه الدورة من اشراف الاتحاد اللبناني للتنس عليها الى الدعم من بلدية برمانا برئاسة النقيب بيار الاشقر الى رجال الأعمال جورج الأشقر وسامر رزق ووليد رزق وجورج بركات وسابا مخلوف الى الداعمين المجهولين الموجود عدد منهم بيننا حالياً لكنهم تمنوا علينا عدم ذكر اسمائهم مع توجيه الشكر العميق لهم .كما اود ان اشكر الشركات الراعية من "دنلوب و"صنين" و"رودستر" و"زعتر وزيت" وزملائي اعضاء اللجنة الادارية للنادي ومديرة الدورة وعضو اتحاد التنس ونائبة رئيس النادي ناهيا ابو خليل والحكم العام طانيوس كنعان والحكام واللاعبين واللاعبات وذويهم ورجال الصحافة والاعلام ومحطتي تلفزيون "أم. تي. في" و"أو. تي. في" ولن انسى القيّمين على مدرسة برمانا العالية على دعمه الكامل مع الاعتذار الشديد في حال سها عن بالي أي اسم.مبروك للفائزين والفائزات في كافة الفئات العمرية و"هارد لاك" للذين لم يحالفهم الحظ بالفوز.

ان مسيرة نادي برمانا مستمرة بنجاح منذ عقود طويلة بفضل الاداريين الذين تعاقبوا عليه منذ سنوات طويلة وها هي اللجنة الادارية الحالية المنتخبة منذ اشهر لولاية جديدة تُكمل المسيرة ويوماً ما ستُسلّم المشعل الى الذين سيتابعون تألق نادي برمانا العريق.

وفي النهاية،وفي ظل الأزمات التي يعاني منها وطننا الحبيب لبنان لا بد لنا من التمنّي ان تزول هذه الغيمة السوداء عن سماء وطننا والتي طالت ليعود لبنان الى التألق والازدهار خاصة على الصعيد الرياضي ومنها لعبة التنس وهي ركن من أركان نادينا والتي تلقى الرواج الكبير منذ سنوات في كافة المناطق اللبنانية .

أهلاً وسهلاً بكم بيننا.

حماكم الله وحمى لبنان".

ثم ألقت مديرة الدورة ناهيا ابو خليل كلمة تحدثت فيها عن نجاح دورة نادي برمانا وتولّت مهمة عريفة الحفل.

وتم توزيع كتاب "النقطة الأخيرة" لريموند أيوب الذي يروي تاريخ التنس في لبنان على الفائزين والفائزات.ونال رغيد الزين كأس أفضل روح رياضية.