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راموس والمغربي حكيمي أحدث المنضمين.. 16 لاعبا زاملوا رونالدو وميسي

16
AUGUST
2021
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حظي عدد قليل من اللاعبين في العالم، بفرصة اللعب مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي معا، لكن مع انتقال الأخير إلى باريس سان جيرمان، ستزداد قائمة "اللاعبين المحظوظين" بأربعة لاعبين.
 
وسينضم رباعي باريس سان جيرمان، الكوستاريكي كيلور نافاس، والبرتغالي دانيلو بيريرا، والإسباني سيرخيو راموس، والمغربي أشرف حكيمي، إلى قائمة 16 لاعبا حظوا بفرصة اللعب بجانب هداف يوفنتوس، رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، وبجانب قائد برشلونة السابق والمنضم هذا الصيف إلى سان جيرمان، ميسي، المتوج بالجائزة المرموقة في ست مناسبات (رقم قياسي).
 
وسيكون أشرف حكيمي أول عربي يلعب مع ميسي ورنالدو.
 
ونستعرض في هذا الرصد، اللاعبين الـ16، الذين تواجدوا في نفس الفريق مع رونالدو وميسي، حيث حدث ذلك في منتخبي البرتغال والأرجنتين، بالإضافة إلى أندية برشلونة، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس.
 
1- الإسباني جيرارد بيكيه .. زامل رونالدو في مانشستر يونايتد وميسي في برشلونة.
 
2- الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.. لعب بجوار رونالدو في ريال مدريد ومع ميسي في منتخب الأرجنتين.
 
3- البرتغالي أندريه غوميز.. زامل مواطنه رونالدو في المنتخب الوطني، ولعب مع ميسي في برشلونة.
 
4- الأرجنتيني فرناندو غاغو.. زامل رونالدو في ريال مدريد، كما جاور مواطنه ميسي في منتخب "التانغو".
 
5- الأرجنتيني كارلوس تيفيز.. لعب مع رونالدو في مانشستر يونايتد ومع ميسي في منتخب الأرجنتين.
 
6- الأرجنتيني إيزيكل غاراي.. تزامل مع ميسي في منتخب الأرجنتين، ومع رونالدو في ريال مدريد.
 
7- الأرجنتيني غابرييل هاينزه.. لعب مع رونالدو في مانشستر يونايتد وجاور ميسي في منتخب الأرجنتين.
 
8- البرتغالي ديكو.. تزامل مع رونالدو في صفوف منتخب بلاده ومع ميسي في برشلونة.
 
9- البرتغالي نيلسون سيميدو.. شارك مع مواطنه رونالدو في المنتخب الوطني، ولعب بجانب ميسي في نادي برشلونة.
 
10- السويدي هنريك لارسن.. جاور ميسي في برشلونة ورونالدو في مانشستر يونايتد.
 
11- الأرجنتيني غونزالو هيغواين.. رافق رونالدو في ريال مدريد ويوفنتوس ولعب بجوار ميسي في المنتخب الوطني.
 
12- الأرجنتيني باولو ديبالا.. يلعب حاليا مع رونالدو في يوفنتوس ومع ميسي في المنتخب الوطني.
 
13- البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو.. جاور ميسي في برشلونة ويلعب حاليا مع رونالدو في منتخب البرتغال.
 
14- البرازيلي آرثر ميلو.. جاور ميسي في برشلونة ويلعب حاليا مع رونالدو في يوفنتوس.
 
15- البوسني ميراليم بيانيتش.. لعب مع رونالدو في يوفنتوس ومع ميسي في برشلونة.
 
16 - الأوروغوياني مارتين كاسريس.. لعب مع رونالدو في يوفنتوس ومع ميسي في برشلونة
روسيا اليوم
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