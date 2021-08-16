بعد رحيل ميسي.. جماهير "كامب نو" تهتف باسمه في الدقيقة الـ10من مباراة برشلونة وسوسيداد

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هتفت جماهير برشلونة باسم نجم فريقها السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة الفريق الكتالوني مع ضيفه ريال سوسيداد على ملعب "كامب نو" في الجولة الأولى من الدوري الإسباني "الليغا".

وفي الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء (بدلالة رقم القميص الذي كان يرتديه ميسي مع برشلونة) بدأت الجماهير المتواجدة في ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني بترديد اسم الساحر الأرجنتيني ورفع العديد منهم بشكل متزامن قميص ميسي مع البرشا ولافتات تشكره على ما قدمه خلال الـ21 عاما الماضية التي قضاها ضمن أسوار النادي.

وبدأ برشلونة الموسم الكروي على غير المعتاد من دون أسطورته وهدافه التاريخي ميسي الذي رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الأسبوع الماضي.

ورغم رحيل ميسي، حقق برشلونة انطلاقة قوية بفوز عريض على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 4-2.