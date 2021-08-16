على خطى جده.. حفيد محمد علي يفوز بأولى نزالاته

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حقق نيكو علي والش، حفيد أسطورة الملاكمة محمد علي، بطل العالم الأسبق في الوزن الثقيل، فوزه في أول مباراة يخوضها على مستوى ملاكمة المحترفين، على منافسه جوردان ويكس بالضربة القاضية الفنية، الليلة الماضية في ولاية أوكلاهوما الأميركية.

ونيكو علي (21 عاما) هو ابن روبرت والش ورشيدة علي والش ابنة محمد علي، وقد وقع عقد الاحتراف الأول في يونيو الماضي.

وأسقط نيكو علي منافسه ويكس في منتصف الجولة الأولى من المباراة قبل أن يوقف الحكم النزال بعد مرور دقيقة واحدة و49 ثانية من هذه الجولة.

ونقلت شبكة "إي.إس.بي.إن" التلفزيونية عن الملاكم الصاعد قوله: "بالتأكيد أفكر كثيرا في جدي وأفتقده"، مضيفا: "أعتقد أن ويكس وأنا صنعنا بعض التاريخ الليلة".

وتوفي محمد علي صاحب الإنجازات العديدة في يونيو 2016، ووصفه حفيده بأنه "أعظم ملاكم حتى الآن".

وأضاف الملاكم الشاب الذي يحاول السير على خطى جده "هو أعظم ملاكم ظهر حتى الآن وربما أعظم شخص أيضا"، حسبما نقلت "رويترز".