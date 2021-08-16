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تغريدة غامضة لوكيل محمد صلاح بعد الفوز على نورويتش

16
AUGUST
2021
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يبدو أن مستقبل النجم المصري ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ما زال غامضا، على الرغم من بقاء عامين على نهاية عقده في معقل الأنفيلد.
 
 
فعقب الفوز على فريق نوريتش، وتحديدا بعد لحظات من هدف النجم المصري، ترك وكيل محمد صلاح "تغريدة غامضة" على حسابه في موقع تويتر.
 
ونشر وكيل محمد صلاح، رامي عباس عيسى، رسالة غامضة على تويتر بعد المباراة الافتتاحية القوية لليفربول في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".
 
 وكتب رامي عيسى، بعد لحظات من تسجيل صلاح، البالغ من العمر 30 عاما، للهدف الثالث في الدقيقة 75، قال فيها ببساطة: "أتمنى أن يشاهدوا".
 
غير أنه لم يذكر أي شيء آخر كما لم يكشف عمن المقصود بهذه التغريدة الغامضة.
 
وكان محمد صلاح، الذي يبدأ موسمه الخامس مع الريدز، قدم تمريرات حاسمة وهدف في الفوز على نوريتش، الصاعد حديثا للبريميرليغ، 3-0.
 
وبهدفه هذا، وصل محمد صلاح إلى 126 هدفا مع فريق ليفربول، لا تزال هناك تكهنات حول مستقبله في النادي، مع العلم أن لديه عامين متبقيين على عقده المقدر وبراتبه الأسبوعي البالغ 200 ألف جنيه إسترليني، لكن لم يكن هناك "اتصال" من ليفربول بشأن صفقة جديدة.
 
وخلال الشهور الأخيرة الماضية، أبدت فرق عملاقة أوروبية اهتمامها بالمهاجم المصري.
 
وتشير التعليقات التي أدلى بها المهاجم العام الماضي إلى أنه سينظر في الابتعاد عن ملعب أنفيلد، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وفي حديثه في ديسمبر الماضي إلى الصحيفة الرياضية الإسبانية "آس"، قال صلاح: "أعتقد أن مدريد وبرشلونة من الأندية الكبرى.. لا نعرف أبدا ما الذي سيحدث في المستقبل، لكني الآن أركز على الفوز بالدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا مرة أخرى مع فريقي".
 
وعندما تعرض صلاح للضغط أثناء المقابلة، بشأن المدة التي سيبقى فيها في الأنفيلد، بدأ يضحك قبل أن يثير المزيد من التكهنات حول منصبه في النادي.
 
وقال صلاح: "هذا أمر صعب [يضحك]، لكن يمكنني الآن أن أقول إن كل شيء في أيدي النادي".
 
"بالطبع أريد تحطيم الأرقام القياسية هنا، وأكرر، كل رقم قياسي في النادي، لكن كل شيء في يد النادي".
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