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4 ألقاب لـنادي " 11 Football Pro" ودخول التاريخ من الباب الواسع

13
AUGUST
2021
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اضاف نادي "ايليفن فوتبول برو""( 11 Football Pro) لقباً جديداً في كرة  القدم النسائية باحرازه لقب فئة تحت ال17 سنة بعدما سبق أن احرز في العام الجاري ثلاثة القاب للآنسات وهي بطولات لبنان تحت ال15 سنة وتحت ال19 سنة ولقب مسابقة كأس لبنان للسيدات واحتل النادي المركز الثاني في بطولة لبنان للسيدات للموسم الجاري.وتأتي هذه الألقاب نتيجة جهد كبير من ادارة النادي وعلى رأسها حسني عجلاني  والمدرب مارك كنلجيان اللذين نجحا في الاستئثار بمعظم القاب بطولات  لبنان للسيدات (تحت ال19 وتحت ال17 وتحت ال15 واحراز لقب كأس لبنان ووصيف بطل الدرجة الأولى) في انجاز كبير للنادي الذي بدأ مشاركته في بطولات لبنان العام الفائت حيث احرز في العام 2020 لقب تحت ال15 سنة للذكور والمركز الثالث في بطولة السيدات مع الغاء بطولتي تحت ال19 سنة وتحت ال17 سنة بسبب جائحة"كورونا".
 
اذاً،في "جعبة "  نادي "ايليفن فوتبول برو""( 11 Football Pro) العديد من الألقاب في الموسم الجاري مع تأهل فريق الذكور(مواليد 2007) الى دور الفاينال 6  وهو على بعد فوز واحد من التأهل الى المباراة النهائية.
 
اذا،اربعة القاب لدى السيدات لناد واحد في موسم واحد هو أمر يحصل للمرة الأولى في تاريخ البطولات النسائية الرسمية التي ينظمها الاتحاد اللبناني لكرة القدم.
 
وفي هذا الاطار، يقول أحد مؤسسي النادي حسني عجلاني"أنه لأمر مفرح ان يحرز نادينا اربعة القاب حتى الآن في موسم 2020-2021 والذي  يظهر الاحترافية العالية لعملنا بقيادة المدرب الكفوء داني كنلجيان ومساعدته نتالي مطر.
 
ولقد حجزنا موقعنا على "خارطة" كرة القدم اللبنانية وخاصة النسائية وبتنا ننافس في جميع الفئات العمرية التي نشارك بها ونحرز الألقاب .هدفنا الوصول الى ما نصبو اليه وهو المنافسة على القاب  الذكور والاناث على السواء واحراز القاب الذكور ايضاً.أود أن اشكر  ثقة الأهالي بنادينا". 
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