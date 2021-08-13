سلة: انطلاق بطولة تحت ال14 سنة

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انطلقت "باكورة" بطولات لبنان للفئات العمرية في كرة السلة وهي بطولة تحت ال14 سنة والتي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة في اطار خطة الاتحاد لصقل قدرات الجيل الواعد ودعم مواهب كرة السلة.

وفي ما يلي نتائج الأسبوع الأول للذكور: فاز ساحل المتن الشمالي على بيبلوس(104-25) وهومنتمن طرابلس على الرياضي(20-0) وسكوادرا على الينابيع(74-56) وشبيبة حامات على الشبية جسر الباشا(77-17) وتشامبس على جوبيتر(83-28) والأنطوني على أن. أس. اي(95-5) ويشوع على انماء الدامور(50-25) والشباب زحله على الشياح الرياضي(58-37) والنادي الثقافي الرياضي دير الاحمر على أحياء الرياضة(50-26) والانطوني على احياء الرياضة(82-27) وتشامبس على الينابيع(67-38) وساحل المتن الشمالي على المون لاسال(54-33) وسكوادرا على جوبيتر (67-23) والشياح الرياضي على هومنتمن طرابلس(72-34) ويشوع على بيبلوس(62-33).

يشار الى ان 26 فريق يشارك في بطولة الذكور قسّموا الى ست مجموعات بينما يشارك 11 فريق للاناث قسموا الى ثلاث مجموعات .وتقام المباريات على ملاعب مجمّع نهاد نوفل(ذوق مكايل) ومجمّع الرئيس ميشال سليمان(عمشيت) ونادي التعاضد(بيروت).