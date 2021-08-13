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قرار بخصوص الحضور الجماهيري في تصفيات أمريكا المفتوحة

13
AUGUST
2021
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قال الاتحاد الأمريكي للتنس إنه لن يتم السماح بحضور جماهير في تصفيات أمريكا المفتوحة في نيويورك لأسباب متعلقة بالصحة والسلامة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
 
وتقام التصفيات على ملاعب فلاشينج ميدوز قبل أسبوع من انطلاق البطولة في 30 أغسطس.
 
وقال الاتحاد الأمريكي في بيان الليلة الماضية: "إنه قرار صعب بالنسبة للاتحاد الأمريكي وبالنظر إلى شعبية تصفيات أمريكا المفتوحة بين الجماهير.
 
وتابع: "بعد استشارة السلطات الصحية المحلية والطاقم الطبي لأمريكا المفتوحة، رأينا أنه القرار المناسب للحفاظ على سلامة وصحة الجميع".
 
وأشار الاتحاد الأمريكي إلى أنه من المتوقع حضور نحو 2500 شخص، من بينهم اللاعبون وطواقمهم وأشخاص آخرون، في التصفيات.
 
وفي يونيو قال الاتحاد الأمريكي إنه سيسمح بحضور الجماهير بسعة كاملة في البطولة التي تنتهي في 12 سبتمبر لتصبح أول بطولة في البطولات الأربع الكبرى التي تقام بحضور كامل منذ أستراليا المفتوحة في العام الماضي.
 
وأقيمت أمريكا المفتوحة بدون جماهير في العام الماضي.
 
وتنطلق بطولة سينسناتي المفتوحة الاثنين المقبل، والتي تقام استعدادا لأمريكا المفتوحة، في سينسناتي بولاية أوهايو بعدما أقيمت على ملاعب فلاشينج ميدوز في 2020.
Reuters
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