بطولة الدرجة الثانية في كرة السلة اللقب لدينامو...وانترانيك بيروت وصيفه

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أحرز نادي دينامو لقب بطولة لبنان للدرجة الثانية للرجال في كرة السلة لعام 2021 بعدما تقدّم على نادي أنترانيك(بيروت)(3-0) في السلسلة النهائية من اصل خمس مباريات ممكنة.

فعلى ملعب مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل المعتمد من نادي دينامو ، اقيمت المباراة النهائية الثالثة مع تقدّم دينامو(2-0) بعد فوزه في المباراتين النهائيتين الأولى والثانية واسفرت عن فوز دينامو وبنتيجة(70-57) .وجاءت نتيجة الأرباع كالآتي:(22-13)(40-24)(55-39)(70-57).

قاد المباراة الحكام الدوليون عادل خويري وكلود ابي نجم وجينيفر عمّوري.

وفي الختام ،سلّم النائب الأول لرئيس اتحاد كرة السلة ضومط كلاّب كأس البطولة الى فريق دينامو.كما سلّم كلاّب وامين عام الاتحاد المحامي شربل ميشال رزق وامين الصندوق فيكين جيرجيان(رئيس جمعية انترانيك) وعضو الاتحاد ايلي خليل ورئيس نادي دينامو فيصل قلعاوي الميداليات الذهبية على لاعبي فريق دينامو والميداليات الفضية على لاعبي فريق أنترانيك وسط أجواء احتفالية.

وبذلك تأهل ناديا دينامو وانترانيك(بيروت) الى مصاف أندية الدرجة الأولى لخوض غمار بطولتها لموسم 2021-2022.