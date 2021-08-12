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زياش يسجل هدفا تاريخيا في السوبر الأوروبي قبل أن يخرج مصابا

12
AUGUST
2021
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نجح الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي في حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، قبل أن يخرج مصابا من أرضية الملعب يوم الأربعاء.
 
وافتتح زياش باب التسجيل خلال مباراة كأس السوبر الأوروبي 2021 التي جمعت فريقه مع فياريال الإسباني على ملعب "ويندسور بارك" في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية، بعد عرضية متقنة من زميله الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة الـ27 من عمر اللقاء.
 
 
وحسب شبكة "سكاواكا" العالمية للإحصائيات، فإن زياش أصبح أول لاعب مغربي في التاريخ يسجل هدفا في كأس السوبر الأوروبي.
 
 
وأصبح زياش أول لاعب مغربي وعربي يهز الشباك في تاريخ مباريات السوبر الأوروبي.
 
ولم يستطع زياش إكمال تألقه في المباراة لخروجه الاضطراري من أرضية الملعب في الدقيقة الـ42 عقب تعرضه لإصابة في كتفه الأيمن، ودخل مكانه زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش.
 
 
يذكر أن تشيلسي توج بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم 2021 بعد تغلبه على فياريال بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
 
وظهر زياش في حفل التتويج واضعا الجبيرة المؤقتة، ريثما يتم استكمال الفحوص الطبية لتحديد مستوى إصابته.
روسيا اليوم
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