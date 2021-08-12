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دياز لا يخشى ضغوط قميص الأساطير في ميلان

12
AUGUST
2021
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يأمل الإسباني ابراهيم دياز البالغ 22 عاما أن يلهمه ارتداء القميص رقم 10 في فريق ميلان الإيطالي للتألق في الموسم الجديد.
 
وارتدى هذا القميص في السابق العديد من أساطير "الروسونيري".
 
وقضى اللاعب الإسباني الواعد الموسم الماضي في ميلان على سبيل الإعارة من ريال مدريد، ومدد عقده المؤقت لعامين آخرين في يوليو الماضي.
 
وحصل دياز على القميص رقم 10 بعد رحيل التركي هاكان شالهان أوغلو بعد انتهاء عقده مع النادي للانضمام إلى الغريم إنتر ميلان.
 
وارتدى هذا القميص في السابق روبرتو باجيو ورود خوليت وجياني ريفيرا.
 
وقال دياز لصحيفة غازيتا ديلو سبورت الإيطالية اليوم الأربعاء: "لم أفرط في هذه الفرصة. إنه رقم يحتاج إلى شخصية قيادية لكني لا أخشى الضغوط. يمنحني الحماس والطاقة".
 
وأضاف: "في تاريخ ميلان ارتدى أساطير القميص رقم 10. أعشق هذه الضغوط وأرغب في تحمل المسؤولية. أتمنى الارتقاء لمستوى التوقعات والتعبير عن نفسي بأفضل صورة".
 
وسجل دياز سبعة أهداف في 39 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي ليتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي حتى فبراير قبل أن ينهي الموسم في المركز الثاني ويتأهل لدوري الأبطال لأول مرة في ثماني سنوات.
 
وتابع دياز قائلا: "كان موسما رائعا لنا. النصف الأول من الموسم كان جيدا جدا. يجب أن نكرر نفس الأداء هذا الموسم وأن نقاتل على اللقب وعلى كل الجبهات الأخرى".
 
وأضاف: "لن يكون الأمر سهلا لأننا سنواجه منافسين في غاية القوة لكننا نملك فريقا جيدا وسنستفيد كثيرا من خبرة الوجود في صدارة الترتيب لفترة طويلة الموسم الماضي".
روسيا اليوم
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