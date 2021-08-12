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شاهد.. عداء فرنسي يفاجئ الجميع بتصرف "وقح" أثناء ماراثون أولمبياد طوكيو

12
AUGUST
2021
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أثار تصرف العداء الفرنسي موراد أمدوني أثناء سباق ماراثون الرجال في أولمبياد طوكيو، الأحد، ردود أفعال سلبية.
 
وقام العداء الفرنسي بإسقاط زجاجات المياه المخصصة للمتسابقين عمدا فيما أبقى على الزجاجة الأخيرة لنفسه خلال الماراثون الأولمبي.
 
وعلق الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان على الواقعة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" والذي يتابعه قرابه 8 مليون متابع: "أخبار عاجلة الميدالية الذهبية لأكبر(أحمق) في أولمبياد طوكيو تذهب إلى عداء الماراثون الفرنسي مورهاد أمدوني الذي أسقط جميع زجاجات المياه عمدا لزملائه المنافسين ... أمر لا يصدق!".
 
بدوره لم يعلق أمدوني على أفعاله بأي شكل من الأشكال.
 
وتسببت الحرارة التي تجاوزت 30 درجة مئوية ومستوى الرطوبة الشديدة 80%، إلى انسحاب حوالي ربع المشاركين من السباق.
 
واحتل أمدوني المركز السابع عشر، فيما أحرز لقب ماراثون الرجال في أولمبياد طوكيو الكيني إيليود كيبتشوجي البالغ 36 عاما، لينال ثاني ذهبية على التوالي بهذا السباق، ويعزز مكانته ضمن أساطير الرياضة، بعد أن أنهى الماراثون في ساعتين وثماني دقائق و38 ثانية.
روسيا اليوم
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