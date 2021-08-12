تشيلسي يضيف كأس السوبر لخزانة ألقابه

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أنقذ الحارس البديل كيبا أريزابالاجا ركلتي ترجيح ليقود تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للفوز على فياريال الإسباني بركلات الترجيح 6-5 ليضيف لقب كأس السوبر الأوروبية إلى خزانة ألقابه.

وكسب توماس توخيل مدرب تشيلسي الرهان بعد أن قرر الدفع بالحارس كيبا بدلا من إدوار ميندي في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 1-1 ليحقق الفوز.

وكان الدولي المغربي حكيم زياش افتتح التسجيل لتشلسي في الدقيقة 27 قبل أن يخرج لاحقًا بسبب إصابة في كتفه، وأدرك فياريال التعادل بفضل الدولي جيرارد مورينيو في الدقيقة 73.

وأدخل مدرب تشلسي الالماني توماس توخل الحارس المتخصص بركلات الترجيح الاسباني كيبا أريسابالاغا بدلاً من الحارس الأساسي السنغالي إدوار مندي، فكان عند حسن ظن مدربه بتصديه لركلتي المدافع الجزائري عيسى مندي وراوول ألبيول.