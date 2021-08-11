living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أول تعليق من القطري ناصر الخليفي بعد انضمام ميسي إلى سان جيرمان

11
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عبر القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته لنجاح النادي في الفوز بخدمات الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق.
 
وقال الخليفي في أول تعليق له بعد الإعلان الرسمي عن اتمام صفقة ضم ميسي: "يسعدني أن ليونيل ميسي اختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان، ونحن فخورون بالترحيب به وعائلته في باريس".
 
وأضاف: "ميسي لم يخف رغبته في مواصلة المنافسة على أعلى المستويات والفوز بالألقاب، وطموحنا بطبيعة الحال كفريق هو أن نفعل الشيء ذاته".
 
وتابع قائلا: "إن إضافة ليو إلى فريقنا ذي المستوى العالمي يمثل فترة انتقال إستراتيجية وناجحة للغاية للنادي. بقيادة مدربنا المتميز وطاقمه، أتطلع إلى أن يصنع الفريق التاريخ لمشجعينا في جميع أنحاء العالم".
 
 
وأعلن سان جيرمان في بيان رسمي اليوم تعاقده مع ميسي لموسمين لغاية صيف عام 2023 مع خيار التمديد لعام إضافي.
 
ولم يعلن الفريق الباريسي عن راتب ميسي، في حين توقعت تقارير صحفية أن يحصل النجم الأرجنتيني على 40 مليون يورو في الموسم الواحد.
 
ووصل ميسي في وقت سابق اليوم إلى مطار لو بورجيه الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس، واجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي، غدا الأربعاء.
 
وميسي هو خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.
 
وأعلن برشلونة رسميا، الخميس الماضي، رحيل ميسي عن الفريق، بعد فشل تجديد عقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout