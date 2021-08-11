living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دعوة للرامية راي باسيل عبر الاتحاد اللبناني للرماية والصيد

11
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تلقى رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية ورئيس اتحاد الرماية والصيد بيار جلخ كتاباً من امين عام الاتحاد الدولي للعبة ألكسندر راتنر أبلغه فيه اقامة مسابقة دولية في الرماية تحت اسم"كأس الرئيس"(رئيس الاتحاد الدولي للرماية الروسي فلاديمير ليسن) في لارنكا(قبرص) بين 19 و23 تشرين الاول المقبل بمشاركة  أفضل 12  رام ورامية في العالم مصنفين ضمن فئات الرماية(تراب وسكيت ودوبل تراب للفردي والزوجي الخ...).وسيحرز الفائز والفائزة في كل فئة "الهدف الذهبي" اضافة الى جائزة مالية تبلغ 15 الف دولار لكل فائز في كل فئة على ان يمنح الرماة الذين يحتلون  المراكز من2 الى 12 جوائز مالية ايضاً.
 
ويبلغ مجموع الجوائز المالية المرصودة للمسابقة 286 ألف دولار. وطلب راتنر من جلخ موافقة الاتحاد اللبناني على مشاركة الرامية الدولية راي باسيل في الاستحقاق الدولي الكبير الهام.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout