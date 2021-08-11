دعوة للرامية راي باسيل عبر الاتحاد اللبناني للرماية والصيد

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تلقى رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية ورئيس اتحاد الرماية والصيد بيار جلخ كتاباً من امين عام الاتحاد الدولي للعبة ألكسندر راتنر أبلغه فيه اقامة مسابقة دولية في الرماية تحت اسم"كأس الرئيس"(رئيس الاتحاد الدولي للرماية الروسي فلاديمير ليسن) في لارنكا(قبرص) بين 19 و23 تشرين الاول المقبل بمشاركة أفضل 12 رام ورامية في العالم مصنفين ضمن فئات الرماية(تراب وسكيت ودوبل تراب للفردي والزوجي الخ...).وسيحرز الفائز والفائزة في كل فئة "الهدف الذهبي" اضافة الى جائزة مالية تبلغ 15 الف دولار لكل فائز في كل فئة على ان يمنح الرماة الذين يحتلون المراكز من2 الى 12 جوائز مالية ايضاً.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية المرصودة للمسابقة 286 ألف دولار. وطلب راتنر من جلخ موافقة الاتحاد اللبناني على مشاركة الرامية الدولية راي باسيل في الاستحقاق الدولي الكبير الهام.