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انسحاب نجمات التنس من بطولة سينسناتي

11
AUGUST
2021
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انسحبت الشقيقتان فينوس وسيرينا وليامز ومواطنتهما الأمريكية صوفيا كينين، يوم الثلاثاء، من بطولة سينسناتي للتنس.
 
وقالت سيرينا وليامز، الفائزة باللقب مرتين، في بيان أصدرته اللجنة المنظمة للبطولة: "لسوء الحظ، لن ألعب في بطولة سينسناتي الأسبوع المقبل، لأنني ما زلت أتعافى من إصابة في ساقي في ويمبلدون.
 
وتابعت: "سأفتقد جميع المشجعين في سينسناتي الذين أتطلع إلى رؤيتهم كل صيف. أخطط للعودة إلى الملعب قريبا جدا".
 
وستركز سيرينا وليامز، التي اضطرت للانسحاب من مباراتها في الدور الأول في ويمبلدون في يونيو، على استعادة لياقتها لتحاول مجددا معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى بتحقيق اللقب 24 عندما تشارك في أمريكا المفتوحة في وقت لاحق من الشهر الحالي.
 
ولم تكشف اللجنة المنظمة للبطولة عن سبب انسحاب شقيقتها فينوس وليامز، الفائزة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.
 
كما أعلنت صوفيا كينين، المصنفة رابعة عالميا، أنها اتخذت "القرار الصعب" بالانسحاب من بطولة سينسناتي.
 
وقالت كينين، بطلة أستراليا المفتوحة 2020 :"أتعافى بصورة جيدة على أمل اللعب في أمريكا المفتوحة في وقت لاحق من الشهر الحالي".
 
وفي حين ستفتقد البطولة هؤلاء اللاعبات، فإن قائمة المشاركات تضم المصنفة الأولى عالميا وبطلة ويمبلدون، آشلي بارتي، ونعومي أوساكا، الحاصلة على أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وباربورا كريتشيكوفا، بطلة فرنسا المفتوحة.
 
كما تشارك في البطولة التي تقام على ملاعب صلبة حاملة اللقب، فيكتوريا أزارينكا، وفائزات سابقات باللقب، ومن بينهن ماديسون كيز (2019) وغاربين موجوروزا (2017) وكارولينا بليسكوفا (2016).
Reuters
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