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عقد أكثر من خرافي.. عمره 22 عاما وعقده بقيمة 207 ملايين دولا

11
AUGUST
2021
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وقع لاعب كرة السلة السلوفيني لوكا دونتشيتش عقدا للعب لصالح فريق دالاس مافريكس، الذي يلعب ضمن دوري الرابطة الأميركية لكرة السلة.
 
العقد الذي مدته 5 سنوات، ويمتد حتى موسم 2026/2027، هو الأعلى في تاريخ نادي دالاس مافريكس، الذي يحاول الفوز ببطولة دوري الرابطة الأميركية لكرة السلة مرة أخرى منذ أن فاز بها مرة واحدة قبل 10 سنوات.
 
أما قيمة العقد الخرافي بالنسبة إلى لاعب شاب، فوصلت إلى 207 ملايين دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
 
 وعبر مالك النادي، مارك كوبان، يوم الثلاثاء عن فخره باللاعب البالغ من العمر 22 عاما، وقال وهو يجلس بجوار حارسه الرئيسي خلال مؤتمر صحفي في مسقط رأس دونتشيتش، العاصمة السلوفينية ليوبليانا: "أنا فخور بلوكا".
 
وقال لوكا دونتشيتش: "ما زلت لا أعرف ماذا أقول لأنني لم أتخيل حدوث ذلك مطلقا.. كنت أحلم باللعب فقط في الدوري الأميركي للمحترفين."
 
يشار إلى أن لوكا دونتشيتش قاد منتخب سلوفينيا للحصول على المركز الرابع في منافسات كرة السلة في أولمبياد طوكيو 2020.
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