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ما حقيقة العرض “المفاجأة” الجديد من برشلونة لميسي؟

10
AUGUST
2021
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زعمت بعض التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية، أن برشلونة قرر تقديم عرض أخير لليونيل ميسي، في محاولة للاحتفاظ بالنجم الأرجنتيني في اللحظة الأخيرة حتى بعد وداعه رسميا.
 
وأوضحت تلك التقارير أن فيران ريفيرتر الرئيس التنفيذي للنادي الكتالوني ليس راضيا عن قرار رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا بالاستسلام مبكرا بخصوص تسجيل ميسي، ولذلك يقود الآن محاولة أخيرة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
 
من جهة أخرى، خرجت صحيفة “ماركا” الإسبانية بتقرير تؤكد خلاله على أن أشخاص مقربين من النجم الأرجنتيني نفوا تلقيه عرضا جديدا من برشلونة في الساعات الماضية.
 
وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أنه لا يوجد أي رد فعل من قبل اللاعب أو المقربين له بشأن هذه الأنباء ولا برشلونة.
 
وتواصلت الصحيفة مع مصدر مقرب من رئيس برشلونة، خوان لابورتا، الذي نفى بشكل قاطع قيام النادي الكتالوني بأي محاولة أخيرة لتجديد عقد ميسي.
 
بينما أكد اللاعب ووكيله ووالده، خورخي، أنهما لا يعرفان شيئا عن هذا العرض المزعوم.
 
فيما أكدت صحيفة OLÉ الأرجنتينية، أن ميسي رفض العرض الأخير لبرشلونة، وسيوقع لصالح باريس سان جيرمان.
 
وقالت الصحيفة: “برشلونة قدم اقتراحا غير رسمي لمعرفة ما إذا كان يمكن عودة الأمور إلى طبيعتها وبقاء ميسي في النادي الكتالوني، وهو ما لا يرغب به اللاعب”.
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