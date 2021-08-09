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مدرب توتنهام يحسم مصير كين بعد الحديث عن "تمرده"

9
AUGUST
2021
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قال نونو إسبريتو سانتو، مدرب توتنهام هوتسبير، إن المهاجم هاري كين عاد لناديه وعزل نفسه بمقر التدريبات، التزاما بإجراءات الحجر الصحي، عقب قضائه عطلة في جزر الباهاما وفلوريدا.
 
وغاب كين، البالغ 28 عاما، عن التدريبات الأسبوع الماضي استعدادا للموسم الجديد، لكنه أكد أنه "لم يرفض أبدا" التدريب، وسط تكهنات بأنه يحاول الضغط على توتنهام من أجل الانتقال لمانشستر سيتي، بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وأوضح نونو أنه لم يتحدث بعد مع قائد الفريق اللندني الذي سيتدرب بمفرده حتى يوم الخميس للالتزام بالبروتوكولات لتقليل خطر الإصابة بعدوى كورونا.
 
وأضاف نونو عقب الفوز 1-0 على الغريم أرسنال وديا أمس الأحد: "هاري معنا ويجب أن يدخل الحجر الصحي، لكنه يتدرب ونتوقع انضمامه لنا بعد تطبيق كل البروتوكولات".
 
وواصل: "سأتحدث مع هاري في أقرب وقت ممكن، ولدينا حصة تدريبية غدا، وأتمنى التحدث معه مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي".
 
وأكد بيب غوارديولا، مدرب سيتي، يوم الجمعة، أن ناديه حريص على التعاقد مع قائد انجلترا، بعد تقارير عن رفض توتنهام العرض المبدئي مقابل 100 مليون جنيه استرليني (138.66 مليون دولار) في يونيو الماضي.
 
وسيستضيف توتنهام، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع، سيتي في الجولة الافتتاحية لموسم 2021-2022 بالدوري يوم 15 أغسطس الجاري.
Reuters
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