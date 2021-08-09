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برشلونة يقطع الطريق على باريس لضم ميسي بدعوى قضائية

9
AUGUST
2021
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أعد عدد من أعضاء برشلونة الإسباني شكوى أمام المفوضية الأوروبية، إضافة لطلب الإيقاف المؤقت أمام القضاء المدني والإداري في فرنسا، لمنع نادي باريس سان جيرمان من التعاقد مع ميسي.
 
ونشر محامي الأعضاء، خوان برانكو، رسالة عبر "تويتر"، أوضح فيها أن المدعين رفعوا الدعوى لأسباب مالية.
 
وقال المحامي بمحكمة الاستئناف في باريس: "نسب باريس سان جيرمان، من حيث اللعب المالي النظيف، أسوأ من نسب برشلونة.. في موسم 2019-2020 بلغت النسبة بين رواتب ومداخيل الفريق الباريسي 99%، في حين بلغت نسبة برشلونة 54%".
 
وأضاف أنه "من غير المعقول أن يؤدي اللعب المالي النظيف إلى تفاقم انجراف أعمال كرة القدم، وتحريكها من قبل القوى السيادية".
 
وأكد الأعضاء على سعيهم في مطالبة السلطات المختصة، بالتدخل فورا لمنع هذه العملية الضارة بمصالحهم.
 
وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" في وقت سابق أن باريس سان جيرمان الفرنسي عرض عقدا على قائد برشلونة السابق مدته موسمين، براتب سنوي قدره 25 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.
 
يذكر أن عقد الأرجنتيني ميسي (34 عاما) مع برشلونة انتهى يوم 30 يونيو الماضي، وأراد ميسي الاستمرار مع برشلونة وتوصل إلى اتفاق معه حول تجديد عقده، مضحيا بنصف راتبه، وكان من المفترض أن يوقع عليه الخميس الماضي.
 
لكن المشاكل الاقتصادية التي يمر بها برشلونة حالت من توثيق العقد الجديد الذي كان سيضمن استمرارية ميسي مع النادي لخمسة مواسم.
روسيا اليوم
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