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ليفربول يتحرك لتحصين محمد صلاح براتب خيالي خوفا من تكرار سيناريو ميسي

9
AUGUST
2021
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يخطط مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، لتحصين النجم المصري محمد صلاح، بعرض جديد، في ظل أنباء اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
 
وذكرت تقارير إنجليزية خلال الساعات الماضية، أن ليفربول يستهدف تجديد عقد محمد صلاح براتب سنوي يقدر بـ50 مليون جنيه إسترليني.
 
وأوضحت التقارير، أن مايكل إدواردز المكلف في ليفربول بتجديد عقود اللاعبين يرغب في حسم أمر تجديد محمد صلاح مع الفريق بشكل مبكر خوفا من تكرار أزمة بول بوغبا مع فريق مانشستر يونايتد.
 
وربما خشية من تكرار سيناريو رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة مجانا.
 
وفي حال تجديد عقد صلاح مقابل 50 جنيه إسترليني سنويا، سيصبح النجم المصري اللاعب الأعلى راتبا في تاريخ "الريدز".
 
وينتهي عقد محمد صلاح (29 عاما) مع نادي ليفربول في صيف 2023، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق للتجديد حتى الآن.
روسيا اليوم
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