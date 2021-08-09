لاعبة مصرية تبلغ لأول مرة نهائي بطولة للتنس

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أصحبت ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل إلى المباراة النهائية لإحدى بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات، بوصولها إلى نهائي بطولة كلوج نابوكا الرومانية.

وفازت النجمة المصرية، المصنفة الـ119 عالميا، على صاحبة الأرض ميهايلا بوزارنيسكو، بمجموعتين من دون رد بواقع: (7-6) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

وكانت ميار شريف (25 عاما) قد نجحت أيضا في تحقيق إنجاز آخر غير مسبوق بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لتكون أول مصرية تشارك في منافسات التنس بالأولمبياد على مدار التاريخ إلا أن الحظ لم يحالفها وخسرت من الجولة الأولى.