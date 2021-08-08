اختتام بطولة XXL للكرة الطائرة الشاطئية لقب الرجال لخويري-أبي كرم والسيدات لحمزه - شيخو

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القاصوف: الملاعب والشواطئ تضج بالمباريات والبطولات

أحرز شربل خويري وعمر ابي كرم لقب الرجال وميرفت حمزة وميرنا شيخو لقب السيدات لبطولة لبنان "اكس. اكس. أل. انرجي" للكرة الطائرة الشاطئية التي نظمها الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة على ملاعب "بي.في.بي"(زيتون-نهر ابراهيم) و"بي.في.أس"(البترون) والعقيبة على مدى أسبوع .وأقيم النهائي على ملعب العقيبة أمام جمهور حاشد تقدّمه رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد القاصوف ، رئيس بلدية العقيبة جوزيف دكاش ،نائب رئيس الاتحاد غسان قزيحة، الأمين العام عصام ابو جودة واعضاء الاتحاد المحاسب ناجي باسيل ومدير الاتحاد جورج حبيب ومدير المنتخبات الوطنية الدكتور ايلي موسى وممثل "شركة أبي رميا اخوان " جو ابي رميا، رئيس نادي الأندلس(العقيبة) جوزيف الحصري ، مختار العقيبة ألان عون وحشد كبير من هواة لعبة الكرة الطائرة الشاطئية.

السيدات

وفي الدور النهائي لفئة السيدات،فازت ميرفت حمزة وميرنا شيخو على ريم العلي وحنان لبابيدي بمجموعتين لصفر(21-17)(21-3).في المجموعة الأولى ،تقاربت النقاط مع أفضلية نسبية لافتة للثنائي حمزة- شيخو اللتين حسمتا المجموعة(21-17).وفي المجموعة الثانية، دانت السيطرة لحمزة وشيخو وتفوّقتا هجوماً ودفاعاً وسط تراجع في أداء العلي- لبابيدي لتحرز حمزة- شيخو المجموعة الثانية بفارق كبير(21-3) وبالتالي احرزتا لقب بطولة لبنان للسيدات.قاد المباراة الحكم الاتحادي جويل القوبا (باتت أول حكم انثى تقود نهائي بطولة لبنان للكرة الطائرة الشاطئية في تاريخ البطولات وكانت موفّقة وصارمة في قراراتها ) كحكم أول والحكم الدولي شبل ضرغام كحكم ثان.واحتلت المركز الثالث ياسمين بيضا وساره ضاهر بفوزهما على آيا ماريا مطر وميرا عدرا بالانسحاب لاصابة احدى اللاعبتين.

الرجال

وفي المباراة النهائية الرجال، حقّق شربل خويري وعمر أبي كرم "مفاجأة مدوية" من العيار الثقيل بالفوز على جو القزي وبول ابو عقل بمجموعتين لصفر(21-16)(21-16) في مباراة استحق فيها الثنائي خويري-أبي كرم الفوز اذ كانا الأقوى هجوماً ودفاعاً .ولم ينجح الثنائي الخاسر القزي- ابو عقل في مجاراة الثنائي الفائز فكانت الغلبة لخويري وأبي كرم في ظل أجواء تنافسية مميزة وتشجيع كبير من الحاضرين.

قاد المباراة الحكم الدولي جوني اللقيس وعاونه الحكم الدولي شبل ضرغام وكانا موفقين.

اما حكام الخطوط فهم ضرار عبيد وفاطمة طاش والمسجلة روزين زغيب .

واحتلّ المركز الثالث ايلي ابي شديد وجايسن نجار بفوزهما على غازي فنج وكريم السعيد(2-1).

التتويج

ثم اقيم حفل التتويج حيث رحّبت عرّيفة الحفل باسكال القاصوف بالحاضرين ليلقي رئيس الاتحاد وليد القاصوف كلمة جاء فيها:

يُسعدني ان التقي بكم اليوم في اختتام بطولة لبنان "اكس اكس أل انيرجي " للكرة الطائرة الشاطئية هذه البطولة التي كانت ناجحة بكل المقاييس مع مشاركة كثيفة لدى الرجال والسيدات.

بداية اود ان اشكر رئيس بلدية العقيبة الاستاذ جوزيف الدكاش لما قدّمه لانجاح هذه البطولة.

كما اشكر "شركة ابي رميا اخوان " وكيلة "اكس اكس أل انيرجي" على رعايتها للبطولة مرة جديدة اذ سبق للشركة المذكورة ان تولّت رعاية بطولة لبنان للكرة الطائرة وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية وهي مشكورة على خطوتها.وبهذه المناسبة أود ان اشكر الاستاذ الصديق ميشال ابي رميا ابن الكرة الطائرة .فله مني باسم عائلة الكرة الطائرة كل التحية.والشكر ايضاً الى شركة دكاش انشورنس بشخص رئيس مجلس ادارتها الاستاذ طوني دكاش.

الشكر لكل من ساهم في انجاح البطولة من اداريين وحكام ولاعبين ولاعبات والقيّمين على ملاعب BVB وBVS والعقيبة ورجال الصحافة والاعلام فلهم مني كل الشكر والتحية.

ولن انسى تلفزيون OTV على نقله مرة جديدة النهائيات مباشرة على شاشته.

ولقد اظهر التنظيم المميّز للبطولة ان الكادر الاداري للاتحاد محترف في التنظيم والذي لاقى الرضا من الجميع خاصة من اللاعبين واللاعبات.ولن انسى الكادر التحكيمي لقيادته المباريات بكل شفافية وعدل واحترافية.

ومن هذا المنبر وفي هذه المناسبة أعلن مرة جديدة ان مسابقة كأس الصيف انطلقت الى جانب بطولات الفئات العمرية للكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية وهو الأمر الذي يفرحنا وسنتوّج نشاطنا العام الجاري باطلاق بطولة الدرجة الأولى للرجال في تشرين الأول المقبل آملين ان تلقى البطولة المذكورة رعاية "اكس اكس ال" مرة جديدة .

ملاعب وشواطئ لبنان تضج بالمباريات والبطولات وهو أمر يسعدنا ويُفرحنا.

مبروك للفائزين والفائزات.

حماكم الله وحمى لبنان.....

التتويج

ثم جرت عملية التتويج من قبل كبار الحضور فسلّم القاصوف ودكاش واعضاء الاتحاد والحكم العالمي الياس طايع الكؤوس على الفائزين والفائزات .كما تسلّم الفائزون والفائزات الجوائز المالية من ممثل الشركة الراعية.وقدّم طوني دكاش بوالص تأمين من "دكاش انشورنس" الى الفائزين والفائزات.كما سلّم عقل الدكاش جوائز مالية الى حاملي لقب الرجال.وتسلّم الحكام الهدايا التذكارية.

كما جرى توزيع الشهادات على المشاركين بندوة الكرة الطائرة الشاطئية بعنوان"ادارة وتنظيم وبرمجة بطولات الكرة الطائرة الشاطئية " التي ادارها المحاضر الدولي اميل جبور وتكلّم خلالها الحكم الدولي جوني اللقيس عن التعديلات الجديدة التي طرأت على اللعبة.