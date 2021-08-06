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تفاصيل المفاوضات الأخيرة.. هذا ما حدث قبل رحيل ميسي

6
AUGUST
2021
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مثّل إعلان مسؤولي برشلونة الإسباني نهاية حقبة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، القائد التاريخي للبلوغرانا، بعد مسيرة دامت لأكثر من 16 عاما، خبرا صادما هزّ الوسط الرياضي العالمي.


وجاء الإعلان عن رحيل ميسي عن برشلونة، بعد شهرين من الأنباء التي صدرت من قبل خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني بشأن استمرارية "البرغوث" وتمديد عقده بعد موافقته على تخفيض راتبه، قبل أن يفاجئ "البلوغرانا" الجميع بالكشف عن العقبات المالية والهيكلية الخاصة بلوائح الدوري الإسباني والتي حالت دون بقاء "البرغوث" مع الفريق.

وتحدثت الصحافة الإسبانية عن كواليس "ليلة الحزن" في كتالونيا ورحيل الأسطورة الأرجنتينية عن "كامب نو"، حيث أشارت إذاعة "كواترو" الإسبانية إلى أن أن ميسي كان سيوقع عقد التجديد لصالح برشلونة الخميس أو الأربعاء، لافتة إلى أن "البرغوث" كان قريبا من التواجد ببطولة "كأس جوان جامبر 2021" الودية بناء على الاتفاق الذي تم بين رابطة الدوري الإسباني وصندوق CVC الأميركي، بشأن تسجيل عقد اللاعب ومن ثم حل المشكلة.

وكشفت الإذاعة الإسبانية سببا جديدا لرحيل ميسي عن برشلونة بالتعليق: "من الواضح أن السيد فران ريفيرتر المدير العام لنادي برشلونة كان له تأثير كبير في عدم استمرارية ليونيل ميسي".

وعلق الصحفي الإسباني الشهير ألفريدو مارتينيز الذي يعمل في شبكة "أوندا سيرو" الإسبانية على أزمة رحيل ميسي عن "البارسا" موضحا أنه مع لوائح رابطة الدوري الإسباني ستكون هناك مشكلات إذا لم يتم تحرير لاعبين وتخفيض رواتب بعض اللاعبين في برشلونة.

 

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