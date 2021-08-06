أول فريق يتواصل مع ميسي بعد إعلان رحيله عن برشلونة

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أكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، فابريزيو رومانو، أن باريس سان جيرمان بدأ اتصالات جديدة للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد إعلان رحيله عن برشلونة.

وكتب رومانو، الذي يعمل صحفيا في شبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه في موقع تويتر: "بدأ باريس سان جيرمان اتصالات جديدة أمس الخميس، للسؤال عن وضع ميسي، مباشرة بعد عرقلة رابطة الدوري الإسباني اتفاق بين برشلونة وميسي لتجديد عقد الأخير".

وكان نادي برشلونة، أعلن أمس الخميس، في بيان مغادرة نجمه ميسي صفوف النادي الكتالوني، بعد عشرين عاما قضاها مدافعا عن ألوانه.

وذكر نادي برشلونة الإسباني في بيانه، أنه رغم حصول اتفاق مع ميسي إلا أن "عراقيل اقتصادية وهيكلية " حالت دون بقاء النجم الأرجنتيني في أحضان الفريق الكتالوني.

وأعرب النادي عن أسف الطرفين لهذه القطيعة المفاجئة.

ومع انتهاء عقد ميسي السابق مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، بات صاحب الكرة الذهبية ست مرات حرا بالانتقال الى النادي الذي يختاره، ويبقى سان جيرمان ومانشستر سيتي أبرز الأندية المرشحة للتعاقد معه.