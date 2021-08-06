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صورة تكشف وجهة ميسي المحتملة..؟

6
AUGUST
2021
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علقت تقارير صحفية عن احتمال ضمّ باريس سان جرمان للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد رحيل الأخير عن برشلونة.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن باريس سان جرمان لديه في الوقت الحالي قضايا أخرى ذات أولوية مطروحة على الطاولة، من أبرزها بقاء المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في صفوفه.

وحسبما نقلت "آس" عن الصحيفة، فإن شائعات ضمّ باريس سان جرمان لميسي ستستمر حتى ينضم "البرغوث" لناد آخر.

وبيّنت "لو باريزيان" أن صور ميسي خلال عطلته الأخيرة في إيبيزا مع نجوم سان جرمان، نيمار ودي ماريا وباريديس وفيراتي، ستعزز الشائعات بانتقال النجم الأرجنتيني إلى الدوري الفرنسي.

وكان برشلونة قد أعلن، بشكل رسمي، رحيل ميسي عن صفوف النادي، في بيان "صادم" مساء الخميس.

وجاء في بيان برشلونة الرسمي: "على الرغم من توصل النادي واللاعب إلى اتفاق ونية واضحة لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية وقوانين الدوري الإسباني".

وأضاف البيان: "نتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة. يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية. يعرب نادي برشلونة عن خالص امتنانه للاعب لمساهمته في تضخيم النادي ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل في حياته الشخصية والمهنية".

ووفقا لمصادر إسبانية، يفرض الدوري الإسباني حدا أقصى لأجور اللاعبين، ويبلغ سقف الرواتب في برشلونة 350 مليون يورو سنويا، وعليه ألا يتجاوزها.

هذا الامر مثل عقبة لا يمكن تجاوزها، خاصة مع ارتفاع راتب ميسي الضخم، وفشل النادي الكتالوني بالتخلص من نجومه الآخرين أصحاب الرواتب المرتفعة.

 

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