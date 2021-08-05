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ينظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق الرابع للسرعة(سبيد تست) الأحد 8 آب الجاري في "مديار"(الدبيّة) وبرعاية "مديار".ويندرج السباق في اطار الجولة الرابعة من بطولة لبنان لسباقات السرعة للعام الجاري .وتتواصل عملية تسجيل السائقين المشاركين في السباق في مكتب الراليات التابع للنادي المنظّم في الكسليك.

وحُدّدت آخر مهلة للتسجيل عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 6 آب الجاري على أن يتم الاعلان عن أسماء السائقين المشاركين في المسابقة عند الساعة الواحدة من بعد ظهر السبت 7 الجاري.

هذا وسيقام الفحص التقني والتدقيق الادارية ابتداء من الساعة السابعة والنصف من صباح الأحد على ان تنطلق الطلعة الأولى عند الساعة التاسعة صباحاً.