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مسلسل ميسي يدخل مرحلة الحسم.. تفاصيل ساعات ما قبل التجديد

5
AUGUST
2021
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توقعت تقارير صحفية أن يوقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الساعات القليلة المقبلة عقدا جديدا مع برشلونة الإسباني، في أعقاب عودته من إجازة قضاها في جزيرة إبيزا.
 
وأشار تقرير لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، إلى أن برشلونة "واثق من توقيع ميسي على عقده الجديد في غضون ساعات".
 
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني وميسي اتفقا منذ أسابيع على شروط العقد، إلا أن برشلونة كان ينتظر عودة "البرغوث" من إجازته.
 
ووفق مصادر الصحيفة، فإن ميسي سيصادق على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ملتزما بالبقاء مع برشلونة خلال السنوات الخمس المقبلة.
 
ويخطط وكيل ميسي ووالده خورخي للتواجد في برشلونة قبل نهاية الأسبوع، مما يعني قرب انتهاء تجديد العقد بعد عام من إعلان اللاعب عن نيته الرحيل عن "الكامب نو" ثم عدوله عن ذلك.
 
وتوقعت "ماركا" أن يعلن برشلونة عن تجديد عقد ميسي في لقاء كأس "جوان غامبر"، الأحد، حيث يلتقي "البلوغرانا" مع يوفنتوس الإيطالي، في مواجهة ستجمع ميسي مع منافسه اللدود كريستيانو رونالدو.
 
وكانت مصادر إسبانية عديدة، على رأسها صحيفة "إلموندو ديبورتيفو"، قد أكدت أن برشلونة نجح بالتوصل لاتفاق مع ميسي لمدة 5 أعوام.
 
لكن العقد الطويل الجديد سيأتي "بتضحية" كبيرة من ميسي، الذي وافق وفقا للمصادر، على تخفيض راتبه إلى النصف، لمساعدة النادي الكتالوني على تخطي أزمته المالية.
 
وأكدت الصحيفة أن عقد ميسي السابق كلف النادي 550 مليون يورو، على مدة 5 أعوام.
 
ووفقا لموقع "غول" المتخصص بشؤون كرة القدم، يفرض الدوري الإسباني حدا أقصى لأجور اللاعبين، ويبلغ سقف الرواتب في برشلونة 350 مليون يورو سنويا، وعليه ألا يتجاوزها.
 
وسيتيح العقد الجديد لميسي البقاء في النادي حتى عمر 39 عاما، كما يتوقع أن يتضمن العقد بندا يجعله سفيرا عالميا لبرشلونة بعد الاعتزال، براتب يصل إلى 10 ملايين يورو سنويا.
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