بالفيديو.. إريكسن يزور ناديه الإنتر لأول مرة منذ "الواقعة"

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التقى صانع العاب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن، الأربعاء، زملاءه في إنتر ميلانو، للمرة الاولى منذ تعرّضه لنوبة قلبية خلال كأس أوروبا 2020، وذلك في زيارة قام بها لمركز تدريبات بطل إيطاليا.

وأفاد إنتر في بيان له انّ إريكسن (29 عاما) زار مركز التدريبات في "أبيانو جنتيلي" خارج ميلانو صباح الأربعاء.

وجاء في بيان إنتر "التقى لاعب الوسط الدنماركي مع مسؤولين للنادي، إضافة الى المدرب وزملائه وطاقم الفريق. أريكسن في صحة جيدة ويتمتع بحالة بدنية وذهنية ممتازة".

وتابع البيان: "سيستمر بمتابعة برنامج التعافي المحدد من قبل طاقم الأطباء الدنماركي في كوبنهاغن. وسيبقى الجهاز الطبي في إنتر على تنسيق دائم ومستمر خلال فترة العلاج والتأهيل".

وسقط إريكسن على أرض الملعب خلال الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده الافتتاحية امام فنلندا، ولحسن حظه أنّ زملاءه والطاقم الطبي للمنتخب الدنماركي سارعوا إلى إنعاشه بسرعة.

ولا تزال عودته إلى الملاعب موضع شك، إذ يستمر النجم الدنماركي في ارتداء جهاز لمراقبة دقات القلب، وهو ما لا يسمح به القانون في إيطاليا، على خلاف بلدان أخرى.

وسيبقى مصير عودة إريكسن إلى صفوف الـ "نيراتزوري" معلقا على نتائج الفحوصات ومدى إمكانية إزالة الجهاز من عدمه.

إلا انّ موعد عودته سواء مع إنتر أم مع ناد آخر لن يكون قبل 6 أشهر على الأقل.

ووصل إريكسن إلى ميلانو الثلاثاء، وأشارت تقارير الى انه أجرى محادثات مع المدير التنفيذي لإنتر، جوسيبي ماروتا، قبل أن ينتقل إلى مركز التدريبات الأربعاء لرؤية زملائه والمدرب الجديد سيموني إنزاغي.