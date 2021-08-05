living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو.. إريكسن يزور ناديه الإنتر لأول مرة منذ "الواقعة"

5
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
التقى صانع العاب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن، الأربعاء، زملاءه في إنتر ميلانو، للمرة الاولى منذ تعرّضه لنوبة قلبية خلال كأس أوروبا 2020، وذلك في زيارة قام بها لمركز تدريبات بطل إيطاليا.
 
وأفاد إنتر في بيان له انّ إريكسن (29 عاما) زار مركز التدريبات في "أبيانو جنتيلي" خارج ميلانو صباح الأربعاء.
 
وجاء في بيان إنتر "التقى لاعب الوسط الدنماركي مع مسؤولين للنادي، إضافة الى المدرب وزملائه وطاقم الفريق. أريكسن في صحة جيدة ويتمتع بحالة بدنية وذهنية ممتازة".
 
وتابع البيان: "سيستمر بمتابعة برنامج التعافي المحدد من قبل طاقم الأطباء الدنماركي في كوبنهاغن. وسيبقى الجهاز الطبي في إنتر على تنسيق دائم ومستمر خلال فترة العلاج والتأهيل".
 
وسقط إريكسن على أرض الملعب خلال الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده الافتتاحية امام فنلندا، ولحسن حظه أنّ زملاءه والطاقم الطبي للمنتخب الدنماركي سارعوا إلى إنعاشه بسرعة. 
 
ولا تزال عودته إلى الملاعب موضع شك، إذ يستمر النجم الدنماركي في ارتداء جهاز لمراقبة دقات القلب، وهو ما لا يسمح به القانون في إيطاليا، على خلاف بلدان أخرى.
 
وسيبقى مصير عودة إريكسن إلى صفوف الـ "نيراتزوري" معلقا على نتائج الفحوصات ومدى إمكانية إزالة الجهاز من عدمه.
 
إلا انّ موعد عودته سواء مع إنتر أم مع ناد آخر لن يكون قبل 6 أشهر على الأقل.
 
ووصل إريكسن إلى ميلانو الثلاثاء، وأشارت تقارير الى انه أجرى محادثات مع المدير التنفيذي لإنتر، جوسيبي ماروتا، قبل أن ينتقل إلى مركز التدريبات الأربعاء لرؤية زملائه والمدرب الجديد سيموني إنزاغي.
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout