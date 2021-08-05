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رفضت أوامر العودة لبلدها.. عداءة بيلاروسية تلجأ إلى بولندا

5
AUGUST
2021
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وصلت عداءة بيلاروسية كريستينا تسيمانوسكايا، الأربعاء، إلى بولندا للجوء إليها بعد أن رفضت الاستجابة لأوامر بالعودة إلى بلادها وعدم استكمال مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.
 
وكان من المفترض أن تشارك تسيمانوسكايا (24 عاما) في تصفيات سباق 200 متر، الاثنين، لكنها قالت إنها اقتِيدَت للمطار لركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.
 
ورفضت تسيمانوسكايا ركوب الطائرة. وقالت لرويترز: "لن أعود إلى بيلاروسيا".
 
وقالت تسيمانوسكايا لرويترز عبر تليغرام إن كبير مدربي بيلاروسيا دخل غرفتها، الأحد، في قرية اللاعبين وأبلغها بأن عليها الرحيل.
 
وأضافت في الرسالة: "جاءني كبير المدربين وقال إن هناك أوامر عليا باستبعادي". وتابعت: "وفي الخامسة عصرا جاءوا إلى غرفتي وأمروني بحزم حقائبي ونقلوني إلى المطار".
 
لكنها رفضت ركوب الطائرة، وطلبت حماية الشرطة اليابانية في المطار.
 
وكانت الحكومة البولندية قد منحت العداءة تأشيرة لأسباب إنسانية بعد يوم من رفضها العودة إلى بلادها، كما منحت تأشيرة أخرى لزوجها للانضمام إليها.
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