living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطولة XXL لـ"الطائرة الشاطئية" ربع نهائي السيدات ونصف نهائي الرجال الخميس

4
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دخلت  بطولة لبنان "اكس. اكس. ال. انرجي" للكرة الطائرة الشاطئية،التي ينظمها الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة على ملاعب  "بي. في. بي"(زيتون-نهر ابراهيم) و"بي.في. أس"(البترون)، دورها  نصف النهائي لدى السيدات والدور ربع النهائي لدى الرجال  .وفي ما يلي آخر النتائج المسجلة في الأدوار التمهيدية:
 
-الرجال: فاز شفيق صليبا وجوزيف نهرا على عزّو مطر وداوود مانانا(2-0)  وروني فرح ورواد ابو يونس على سامر ميناوية ومجد بشور(2-0)  وعمر ابي كرم وشربل خويري على شفيق صليبا وجوزيف نهرا(2-1) وغازي فنج وكريم السعيد على  اسعد يزبك ونايتن دكاش(2-0) وايلي ابي شديد وجايسن نجارعلى  روني فرح ورواد ابو يونس(2-0) .
 
-السيدات:فازت ياسمين بيضا وساره ضاهر على لين موسى وتيا موسى(2-0) وآيا ماريا مطر  وميرا عدرا على لين موسى وتيا موسى(2-0) وميرفت حمزة وميرنا شيخو على ماريا فيعاني  ومايا ابي رميا(2-0) 
 
قاد المباريات الحكام الدوليون جوني اللقيس  وشبل ضرغام  وحنا الزيلع والاتحاديون بسام ملاط وجويل القوبا وجوزيف ضرغام وفاطمة طوش وروزين زغيب.
برنامج الخميس
وفي ما يلي برنامج الخميس 5 آب:
*الدور نصف النهائي(سيدات)(ملعب بي في أس-البترون):
-الساعة 15.30-آيا ماريا مطر وميرا عدرا- ريم العلي وحنان لبابيدي
-الساعة 16.30-ياسمين بيضا وساره ضاهر- ميرفت حمزة وميرنا شيخو
-الساعة 17.30(المركز الثالث والرابع)-الفريقان الخاسران في الدور نصف النهائي
 
*الدور ربع النهائي(رجال)(ملعب بي في بي –زتون نهر ابراهيم):
-الساعة 15.00-بول بو عقل وجو القزي-اسعد يزبك ونايتن دكاش
-الساعة 16.00-شفيق صليبا وجوزيف نهرا-ايلي ابي شديد وجايسن نجار
-الساعة 17.00-آدم خوري وموسى موسى-غازي فنج وكريم السعيد
-الساعة 18.00-عمر ابي كرم وشربل خويري- روني فرح ورواد بو يونس
 
يشار الى ان نهائي الرجال والسيدات سيقام بعد ظهر السبت على ملعب العقيبة بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة ومسؤولي الشركة الراعية وعشاق اللعبة ورجال الصحافة والاعلام.
لأي معلومات اعلامية الرجاء الاتصال على الرقم:
009613728333
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout