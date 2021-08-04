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دخلت بطولة لبنان "اكس. اكس. ال. انرجي" للكرة الطائرة الشاطئية،التي ينظمها الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة على ملاعب "بي. في. بي"(زيتون-نهر ابراهيم) و"بي.في. أس"(البترون)، دورها نصف النهائي لدى السيدات والدور ربع النهائي لدى الرجال .وفي ما يلي آخر النتائج المسجلة في الأدوار التمهيدية:

-الرجال: فاز شفيق صليبا وجوزيف نهرا على عزّو مطر وداوود مانانا(2-0) وروني فرح ورواد ابو يونس على سامر ميناوية ومجد بشور(2-0) وعمر ابي كرم وشربل خويري على شفيق صليبا وجوزيف نهرا(2-1) وغازي فنج وكريم السعيد على اسعد يزبك ونايتن دكاش(2-0) وايلي ابي شديد وجايسن نجارعلى روني فرح ورواد ابو يونس(2-0) .

-السيدات:فازت ياسمين بيضا وساره ضاهر على لين موسى وتيا موسى(2-0) وآيا ماريا مطر وميرا عدرا على لين موسى وتيا موسى(2-0) وميرفت حمزة وميرنا شيخو على ماريا فيعاني ومايا ابي رميا(2-0)

قاد المباريات الحكام الدوليون جوني اللقيس وشبل ضرغام وحنا الزيلع والاتحاديون بسام ملاط وجويل القوبا وجوزيف ضرغام وفاطمة طوش وروزين زغيب.

برنامج الخميس

وفي ما يلي برنامج الخميس 5 آب:

*الدور نصف النهائي(سيدات)(ملعب بي في أس-البترون):

-الساعة 15.30-آيا ماريا مطر وميرا عدرا- ريم العلي وحنان لبابيدي

-الساعة 16.30-ياسمين بيضا وساره ضاهر- ميرفت حمزة وميرنا شيخو

-الساعة 17.30(المركز الثالث والرابع)-الفريقان الخاسران في الدور نصف النهائي

*الدور ربع النهائي(رجال)(ملعب بي في بي –زتون نهر ابراهيم):

-الساعة 15.00-بول بو عقل وجو القزي-اسعد يزبك ونايتن دكاش

-الساعة 16.00-شفيق صليبا وجوزيف نهرا-ايلي ابي شديد وجايسن نجار

-الساعة 17.00-آدم خوري وموسى موسى-غازي فنج وكريم السعيد

-الساعة 18.00-عمر ابي كرم وشربل خويري- روني فرح ورواد بو يونس

يشار الى ان نهائي الرجال والسيدات سيقام بعد ظهر السبت على ملعب العقيبة بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة ومسؤولي الشركة الراعية وعشاق اللعبة ورجال الصحافة والاعلام.

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