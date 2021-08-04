يد مصر إلى تاريخ الأولمبياد.. أول منتخب عربي بنصف النهائي

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أصبح منتخب مصر أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي كرة اليد في الألعاب الأولمبية، بعد فوزه على ألمانيا 31-26، الثلاثاء، في أولمبياد طوكيو.

وضربت مصر موعدا في نصف النهائي مع فرنسا، التي تخطت البحرين بسهولة 42-28.

والتأهل للمربع الذهبي هو الأول لمنتخب يد غير أوروبي في الأولمبياد، منذ نسخة سيول 1988 عندما تأهلت كوريا الجنوبية.

وحقق "فراعنة اليد" أكبر فوز لهم على ألمانيا، وأنهوا عقدة استمرت 21 عاما لم يتمكنوا خلالها من الانتصار على منتخب الماكينات.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول متقدمين بنتيجة 16-12، بفضل تألق عدد من لاعبيه على رأسهم الحارس المتميز كريم هنداوي.