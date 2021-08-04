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الزمالك وبنشرقي.. 3 طرق لتفادي "سيناريو ساسي"

4
AUGUST
2021
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يخوض النجم الدولي المغربي أشرف بنشرقي موسمه قبل الأخير مع الزمالك، في ظل محاولات ناديه المصري لتجديد تعاقده في أسرع وقت، وتفادي تكرار سيناريو زميله السابق فرجاني ساسي.
 
وتدير الزمالك لجنة مؤقتة بقيادة حسين لبيب، معينة من وزارة الشباب والرياضة المصرية، وتسعى لتوفير السيولة اللازم لتجديد عقود اللاعبين وعلى رأسهم بنشرقي، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.
 
وبعد فشل التجديد للنجم الدولي التونسي ساسي الذي فضل الرحيل إلى الدحيل القطري في صفقة انتقال حر، ازدادت مخاوف فقدان بنشرقي بطريقة مماثلة.
 
3 طرق
 
وينص عقد بنشرقي الحالي مع الزمالك على حصول المهاجم على 4.6 مليون يورو لمدة 3 مواسم (الماضي والجاري والمقبل)، بالإضافة إلى تحمل النادي تكلفة إقامة اللاعب وانتقالاته ورحلاته إلى المغرب في فترات الراحة.
 
وسيتقاضى اللاعب 1.8 مليون يورو في موسمه الأخير مع الزمالك 2021-2022، وهو ما يجعل الإدارة البيضاء مطالبة بدفع نفس المبلغ على الأقل في كل موسم تال لإقناعه بتجديد عقده.
 
وفي ظل الأزمة المالية الحالية في النادي، لا تجد اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك سوى 3 طرق فقط من أجل تلبية مطالب بنشرقي المالية، قبل أن يحق له التوقيع المجاني لأي نادي في يناير المقبل.
 
الطريق الأول يكمن في إنعاش خزينة الزمالك عن طريق تجديد اشتراكات الأعضاء وفتح باب العضويات بتسهيلات بنكية، كما أعلن عضو اللجنة المؤقتة حسام المندوه.
 
ويتلخص الطريق الثاني في إحياء محاولة جمع التبرعات عبر حساب النادي البنكي، وهي التي لم تفلح مع ساسي الذي قرر الرحيل ووضع حدا للتفاوض.
 
بينما يكمن الطريق الثالث في لجوء الزمالك إلى شركته الراعية لتوفير مبلغ ضخم في دفعة مقدمة، من أجل تجديد عقد بنشرقي.
 
"لاغنى عنه"
 
وأكد لاعب ومدرب الزمالك السابق محمود أبو رجيلة أن بنشرقي "لاعب لا غنى عنه في الفريق، نظرا للمستويات التي يقدمها".
 
وعلق أبو رجيلة في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، قائلا: "إذا قرر باتريس كارتيرون (المدير الفني للزمالك) بقاء اللاعب، فيجب على الإدارة فعل ما بوسعها لتحقيق طلبه".
 
لكنه أضاف: "الزمالك يمر بأزمة مالية في الوقت الحالي، ويقول المثل المصري (على قد لحافك مد رجليك). إذا لم ينجح النادي في توفير المطالب المالية فما باليد حيلة".
 
وفي نفس السياق أدلى طارق طلعت الناقد الرياضي بدلوه في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، حيث قال: "الزمالك قادر على التجديد لبنشرقي وتلبية مطالبه المادية، خاصة بعد أن أعدت الإدارة الأموال اللازمة لتجديد عقد ساسي إلا أنه قرر الرحيل".
 
وأضاف طلعت: "يمكن للزمالك استخدام أموال التجديد لساسي لدعم عقد بنشرقي الجديد، الذي ارتفع مستواه كثيرا عن نسخته السابقة في الوداد المغربي".
 
وأنهى طارق طلعت: "العقبة الوحيدة في تجديد عقد بنشرقي، هي حصوله على عرض لا يمكن رفضه من أحد الأندية، مثل ساسي الذي سيحصل على 3 ملايين يورو سنويا".
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