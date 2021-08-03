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تنس: المرحلة الثالثة من تحدي المهارات الفردية ببرمانا

3
AUGUST
2021
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 استكمل الاتحاد اللبناني للتنس و"سبورتس مانيا""بطولة تحدي المهارات الفردية"  حيث جرت المرحلة الثالثة في برمانا على أرض ملعب "برمانا هاي سكول" بحضور رئيسة اللجنة الفنية عضو الاتحاد ناهيا ابو خليل، المدرب ريشار الحاج بالاضافة الى اللاعبين وذويهم.
 
واكدت ابو خليل ان هذا النشاط حماسي فالجميع في الملعب من أهل وأولاد في غاية الفرح والحماس للمشاركة في هكذا نوع من التحدي. كما ونوّهت بالدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد اللبناني للتنس برئاسة أوليفر فيصل في تطوير اللعبة وصقل الجيل الناشئ وشكرت "سبورتس مانيا" على جهودها لاقامت هذا الحدث الرياضي.
 
وتبارى المشاركون في التحديات بجو حماسي وفقاً للفئات العمرية المعتمدة التالية: تحت ال10 سنوات ، تحت ال14 سنة ، تحت ال18 سنة (ذكور واناث). 
 
وتأهل صاحبا المركز الاول والثاني (ذكور واناث) عن كل فئة عمرية الى نهائيات بطولة لبنان لتحدي المهارات الفردية.
 
وبرز كل من أحمد عمر (ما دون 10 سنوات- ذكور ) كريستوفر رياشي (ما دون 14 سنة- ذكور )، حبيب رياشي (ما دون 18 سنة- ذكور )، غايا لواج (ما دون 10سنوات- إناث)، انابيللا دونيجيان (ما دون 14 سنة-اناث ).
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